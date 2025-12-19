Un medic din Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău a fost plasat în arest la domiciliu, fiind acuzat de luare de mită, după ce ar fi fost prins în flagrant luând bani de la o persoană a cărei rudă urma să fie operată de acesta, potrivit unui comunicat de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Buzău.

Medic din Buzău, prins în flagrant în timp ce lua mită de la ruda unui pacient pe care urma să îl opereze - Sursa: Profimedia

Potrivit unui comunicat transmis de Parchetul de pe lângă Tribunalul Buzău, medicul ortoped a fost prins în flagrant în data de 17 decembrie 2025, în timp ce primea suma de 500 de lei, reprezentând a doua tranșă dintr-o mită totală de 1.000 de lei. Prima tranșă ar fi fost remisă cu două zile înainte, pe 15 decembrie.

Medicul a luat mită de 1.000 de lei, pentru o operaţie la şold

Banii ar fi fost primiți de la nepotul unei paciente care urma să fie supusă unei intervenții chirurgicale pentru fractură de șold, suma fiind oferită pentru ca medicul să efectueze operația "în condiții bune pentru aceasta".

Articolul continuă după reclamă

"În data de 17.12.2025 procurorul specializat din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Buzău împreună cu ofiţerii de poliţie judiciară din cadrul I.P.J. Buzău Serviciul de Investigaţii Criminale au organizat şi prins în flagrant pe inculpatul J.S.T. (medic în cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău) în timp ce primea suma de 500 lei (a doua tranşă din suma de 1.000 lei, prima tranşă fiind remisă în data de 15.12.2025) de la colaboratorul autorizat în cauză, pentru ca medicul, în legătură cu îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, să realizeze operaţia de fractură de şold a pacientei S.S., în condiţii bune pentru aceasta.", se arată în comunicat.

Contractul de muncă i-a fost suspendat

În urma anchetei, contractul de muncă al medicului a fost suspendat.

"Urmare a măsurilor dispuse de Tribunalul Buzău, în data de 18.12.2025, SJU Buzău a dispus suspendarea contractului individual de muncă a medicului în cauză, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Întrucât ancheta se află în curs de desfăşurare, nu suntem în măsură de a furniza alte informaţii", a transmis SJU Buzău.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Faptele grave de corupţie nu ar trebui să se prescrie. Sunteţi de acord cu premierul Bolojan? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰