Când poţi vizita Catedrala Naţională de sărbători şi Anul Nou. Programul, anunţat de Patriarhia Română
Catedrala Naţională va fi deschisă zilnic, în intervalul orar 09.00-17.00, în perioada 24 decembrie 2025 - 8 ianuarie 2026, a anunţat Patriarhia Română.
În perioada sărbătorii Naşterii Domnului, a Anului Nou şi a Botezului Domnului, pelerinii şi vizitatorii din întreaga ţară şi din străinătate vor putea să viziteze şi să se închine în Catedrala Naţională.
Catedrala Naţională va fi deschisă în perioada menţionată doar pentru vizitare, nu şi pentru săvârşirea slujbelor liturgice, acestea fiind săvârşite, în continuare, în Catedrala Patriarhală istorică Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena, de pe Colina Patriarhiei, şi la Paraclisul Catedralei Mântuirii Neamului.
Începând cu data de 9 ianuarie 2026, Catedrala Naţională va fi închisă, din nou, pentru continuarea lucrărilor la interior.
Duminică, 26 octombrie 2025, a fost sfințită pictura Catedralei Naționale din București, cel mai amplu proiect religios al României moderne. La eveniment au participat mii de credincioși, dar și fețe bisericești din țară și din străinătate.
