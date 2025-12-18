Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Radu Miruţă încasează două salarii, de la Parlament şi de la Guvern: "Aşa e legea, că trebuie, că nu trebuie"

Ministrul Economiei, Radu Miruţă, a declarat joi, că încasează 12.000 de lei de la ministerul Economiei şi 10.800 de la Parlament, precizând că legea spune că iei salariu şi de parlamentar şi de ministru. El a mai spus că Parlamentul îi plăteşte cazarea.

de Redactia Observator

la 18.12.2025 , 21:24
Radu Miruţă încasează două salarii, de la Parlament şi de la Guvern: "Aşa e legea, că trebuie, că nu trebuie" Radu Miruţă încasează două salarii, de la Parlament şi de la Guvern: "Aşa e legea, că trebuie, că nu trebuie" - Hepta

Ministrul Economiei, Radu Miruţă, a declarat în emisiunea România Politică de la Prima News că salariul său este de 12.000 de lei. "Sigur, mă iau de la Parlament, că sunt şi membru al Parlamentului. Nu mă vait pentru asta, că m-a ajutat Dumnezeu şi am câştigat".

Întrebat dacă încasează două indemnizaţii, şi de ministru şi de parlamentar, Miruţă a răspuns: "Iei salariu şi de parlamentar şi de ministru, aşa e legea, că trebuie, că nu trebuie... Eu încasez 12.000 de lei de la minister şi 10.800 de la Parlament, pentru că sunt şi membru al Parlamentului. Nu încasez, că n-am vrut, ce mi s-a părut exagerat, am dreptul la cazare şi de la Parlament şi de la Guvern şi evident că n-am la două, că nu stau în două cazări", a precizat Miruţă, conform news.ro.

Ministrul a mai arătat că Parlamentul este cel care îl plăteşte cazarea.

Articolul continuă după reclamă

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

radu miruta parlament guvern salariu lege
Înapoi la Homepage
Gino Iorgulescu, veşti triste despre starea lui Dan Petrescu: “E foarte grav! Se zbârleşte pielea pe mine”
Gino Iorgulescu, veşti triste despre starea lui Dan Petrescu: &#8220;E foarte grav! Se zbârleşte pielea pe mine&#8221;
Motivul pentru care Vlad Gherman și Oana Moșneagu nu împodobesc bradul de Crăciun
Motivul pentru care Vlad Gherman și Oana Moșneagu nu împodobesc bradul de Crăciun
În ce stadiu se află ”Legea Dragomir”?! Veste proastă pentru suporteri: ”Aude Nicușor Dan și o contestă la CCR”
În ce stadiu se află ”Legea Dragomir”?! Veste proastă pentru suporteri: ”Aude Nicușor Dan și o contestă la CCR”
Răsturnare de situație. Presupusul iubit al Rodicăi Stănoiu, cu 50 de ani mai tânăr, neagă relația: „A fost ca o mamă pentru mine”
Răsturnare de situație. Presupusul iubit al Rodicăi Stănoiu, cu 50 de ani mai tânăr, neagă relația: „A fost ca o mamă pentru mine”
Veste BOMBĂ! Wiz Khalifa este condamnat la închisoare în Romania, cu executare! Cât trebuie să stea în spatele gratiilor
Veste BOMBĂ! Wiz Khalifa este condamnat la închisoare în Romania, cu executare! Cât trebuie să stea în spatele gratiilor
Comentarii


Întrebarea zilei
Ce contează mai mult când alegeţi jucăriile pentru copii?
Observator » Ştiri politice » Radu Miruţă încasează două salarii, de la Parlament şi de la Guvern: "Aşa e legea, că trebuie, că nu trebuie"