Radu Miruţă încasează două salarii, de la Parlament şi de la Guvern: "Aşa e legea, că trebuie, că nu trebuie"

Ministrul Economiei, Radu Miruţă, a declarat joi, că încasează 12.000 de lei de la ministerul Economiei şi 10.800 de la Parlament, precizând că legea spune că iei salariu şi de parlamentar şi de ministru. El a mai spus că Parlamentul îi plăteşte cazarea.

Ministrul Economiei, Radu Miruţă, a declarat în emisiunea România Politică de la Prima News că salariul său este de 12.000 de lei. "Sigur, mă iau de la Parlament, că sunt şi membru al Parlamentului. Nu mă vait pentru asta, că m-a ajutat Dumnezeu şi am câştigat".

Întrebat dacă încasează două indemnizaţii, şi de ministru şi de parlamentar, Miruţă a răspuns: "Iei salariu şi de parlamentar şi de ministru, aşa e legea, că trebuie, că nu trebuie... Eu încasez 12.000 de lei de la minister şi 10.800 de la Parlament, pentru că sunt şi membru al Parlamentului. Nu încasez, că n-am vrut, ce mi s-a părut exagerat, am dreptul la cazare şi de la Parlament şi de la Guvern şi evident că n-am la două, că nu stau în două cazări", a precizat Miruţă, conform news.ro.

Ministrul a mai arătat că Parlamentul este cel care îl plăteşte cazarea.

