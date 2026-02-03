De ce a fost respinsă demiterea liderilor PNL din teritoriu. Thuma: "PeSeDiștii cei răi din PNL" nu există

Președintele PNL Ilfov, Hubert Thuma, respinge acuzațiile de "trădare" din interiorul PNL după votul din Biroul Politic Național. Liderul liberal spune că opoziția față de demiterea unor șefi de organizații a fost motivată de nevoia unei analize serioase și a unei discuții corecte în partid, nu de jocuri politice.

De ce a fost respinsă demiterea liderilor PNL. Explicația lui Thuma: "PeSeDiștii cei răi din PNL" nu există - Inquam Photos | George Călin

El a precizat că votul împotrivă a fost dat din dorinţa de a avea, în interiorul partidului, o "discuţie corectă şi constructivă", o analiză serioasă din care să reiasă unde trebuie făcute schimbări şi din ce motive.

"De ceva timp încoace, se acreditează ideea că împotriva domnului Bolojan s-au aliat oameni din PNL care au PSD în suflet. Cu alte cuvinte, că ne-am fi vândut. Că "PeSeDiştii cei răi din PNL" ar fi votat ieri împotriva înlocuirii liderilor unor organizaţii de sector din Bucureşti şi din ţară. E o problemă de logică la mijloc. Printre cei care ne-am împotrivit demiterii şefilor de organizaţii am fost şi 3 preşedinţi de consilii judeţene din Braşov, Giurgiu şi Ilfov. Chiar dacă colegul de la Giurgiu nu a participat la şedinţă, m-a mandatat să îl reprezint pentru că amândoi împărtăşeam acelaşi punct de vedere", a afirmat Hubert Thuma într-o postare pe Facebook intitulată "PeSeDiştii cei răi din PNL".

Preşedinţi de CJ şi rezultate electorale invocate ca argument

Thuma a prezentat situaţia pe judeţe.

"În Braşov, din 58 de primari, 30 sunt primari PNL, la care se adaugă municipiul Braşov. În Giurgiu, din 54 de primari, 43 sunt liberali, la care se adaugă municipiul Giurgiu. În Ilfov, din 40 de primari, 32 sunt liberali. Deci, dacă este să analizăm "pe bune şi pe valoare", vom avea imaginea că, totuşi, propunerea domnului preşedinte a fost respinsă de oameni cu rezultate electorale foarte bune, care nu pot fi acuzaţi că sunt "PeSeDiştii cei răi din PNL", a scris liderul PNL Ilfov.

El a mai precizat că votul împotriva demiterii unor lideri de organizaţii a fost dat pentru că se doreşte o discuţie corectă şi analiză serioasă în interiorul partidului.

De ce s-a votat împotriva demiterilor

Biroul Politic Naţional al PNL nu a aprobat, în şedinţa de luni seara, propunerea de demitere a conducerii de la zece organizaţii judeţene ale partidului deoarece la vot nu a fost întrunită majoritatea de două treimi prevăzută în statut pentru a fi luată această decizie.

Potrivit unui comunicat al PNL, Biroul Politic Naţional, întrunit la Vila Lac, a analizat propunerea de demitere a conducerii ultimelor zece organizaţii judeţene.

"În urma votului, rezultatul a fost următorul: 35 de voturi "pentru", şase voturi "împotrivă" şi nouă abţineri. De asemenea, cinci lideri PNL au absentat de la vot. Întrucât nu a fost întrunită majoritatea calificată de două treimi prevăzută de statut, de 37 de voturi, propunerea de demitere nu a fost adoptată, iar conducerile filialelor respective îşi păstrează mandatul", a precizat PNL.

