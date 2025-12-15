Antena Meniu Search
Exclusiv Reacţia Comisiei Europene pentru Observator în scandalul din justiţie. Ce spune despre reactivarea MCV-ului

Scandalul din domeniul justiţiei a ajuns la Comisia Europeană. După zile întregi de acuzaţii şi de reacţii dure, Comisia Europeană a reacţionat, în exclusivitate pentru Observator, pe tema care dezbină din nou societatea.

Acuzaţiile grave ale judecătoarei Raluca Moroşanu la adresa conducerii Curţii de Apel Bucureşti, dar şi la adresa şefei Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Lia Savonea dau un nou curs scandalului din Justiţie.

În prima sa apariţie publică, într-un interviu acordat jurnaliştilor Recorder, judecătoarea care a înfruntat-o pe Liana Arsenie în timpul celebrei conferinţe de presă de la Curtea de Apel o acuză că lua decizii fără să consulte magistraţii din cadrul Curţii de Apel.

Magistrata denunţă un "sistem ocult", patronat de Lia Savonea căreia îi cere să se retragă din magistratură.

În stradă, mii de oameni, atât din Bucureşti, cât şi din marile oraşe, au continuat să ceară reforma sistemului judiciar, demiteri şi demisii la vârful statului. 

Între timp, Inspecția Judiciară anunță că efectuează verificări după documentarul realizat de Recorder, precizând că o parte dintre aspectele prezentate în material se aflau deja în atenția instituției, urmând ca un rezumat al activităților să fie făcut public în perioada următoare, arată un comunicat oficial al instituţiei. 

De asemenea, fostul preşedinte Traian Băsescu spune că Legile Justiţiei trebuie refăcute rapid şi lasă de înţeles că MCV-ul ar putea fi reactivat pentru România. 

"Legile lui Predoiu trebuie modificate, autoritatea șefilor de instanțe și de secții trebuie redusă la zero asupra soluțiilor sau asupra procesului. În caz contrar, MCV-ul ar putea fi reactivat", a avertizat Băsescu.

În context, Comisia Europeană anunţă că urmăreşte evoluţia evenimentelor din România. Un purtător de cuvânt al Comisiei a transmis, pentru Observator

"Suntem la curent cu dezbaterea publică din România și cu relatările recente din mass-media despre problemele legate de justiție. Comisia monitorizează evoluțiile legate de statul de drept în toate statele membre, inclusiv în România, prin intermediul Raportului anual privind statul de drept. Suntem în contact periodic cu autoritățile și părțile interesate din România".

