Ancheta internă declanșată după moartea unei fetițe de 2 ani, survenită în urma unei intervenții stomatologice, scoate la iveală deficiențe grave de ordin administrativ din cadrul Crystal Dental Clinic, potrivit Agerpres. Reprezentanții clinicii susțin că autorizația sanitară nu fusese finalizată, iar responsabilitatea ar fi aparținut exclusiv a doi angajați cu atribuții administrative, nu personalului medical.

Noi detalii în cazul fetiței moarte la dentist. Clinica acuză doi angajaţi pentru lipsa autorizației sanitare - Arhivă foto

"Analiza internă a confirmat că responsabilitatea finalizării autorizației sanitare revenea în sarcina a doi colegi cu atribuții administrative directe: unul dintre ei este membru al departamentului administrativ, iar celălalt era managerul de clinică. Aceștia nu au informat administratoarea societății că autorizația finală nu fusese încă emisă, iar activitatea a fost pornită în baza unei comunicări interne incomplete", afirmă reprezentanții clinicii într-un comunicat remis presei.

Proceduri inițiate pentru evaluarea responsabililor administrativ

Potrivit sursei citate, personalul medical "nu avea atribuții administrative, nu a fost informat despre lipsa autorizației și nu poartă nicio responsabilitate" în această situație.

Conform sursei citate, ca urmare a concluziilor anchetei interne, au fost inițiate proceduri de evaluare completă a responsabililor administrativi și a modului de coordonare managerială, iar în baza evaluării, compania a decis încetarea contractului de colaborare cu managerul responsabil de coordonarea administrativă a sediului.

"Activitatea în sediul respectiv rămâne suspendată. Toate tratamentele au fost relocate în celelalte clinici Crystal Dental Clinic, complet autorizate și pe deplin funcționale", arată sursa citată.

Totodată, reprezentanții clinicii cooperează cu instituțiile implicate în ancheta medico-legală și cea penală, punând la dispoziție toate documentele solicitate.

