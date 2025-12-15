Cum a ajuns un bărbat din Botoşani să nu mai existe oficial. Două certificate greșite și un act provizoriu

Un bărbat din județul Botoșani se află de peste un an într-un blocaj administrativ, după ce greșeli succesive în actele de stare civilă i-au schimbat oficial numele. Fără certificat de naștere valid și cu doar un act de identitate provizoriu, omul nu își mai poate dovedi identitatea și este nevoit să aștepte soluționarea situației în instanță.

Coșmarul birocratic a început în vara anului 2024, când botoșăneanul a încercat să-și reînnoiască actul de identitate și a constatat că şi-a pierdut certificatul de naștere. La solicitarea unui duplicat, primăria comunei Todireni i-a eliberat însă un document în care numele nu corespundea cu cel pe care l-a purtat timp de peste 50 de ani.

Bărbatul a cerut rectificarea erorii, însă nici al doilea certificat emis nu a fost corect, conținând o altă variantă greșită a numelui. Situația s-a complicat și mai mult după ce SPCEP al judeţului Botoșani a anulat certificatele de naștere eliberate de primărie și i-a emis doar o carte de identitate provizorie. Instituția i-a recomandat să se adreseze instanței de judecată pentru a-și clarifica situația.

Botoșăneanul susține că toate documentele sale oficiale anterioare, cărți de identitate, acte bancare și alte înscrisuri, au fost emise pe numele pe care l-a purtat până în 2024, identic cu cel al fraților săi. În lipsa unui certificat de naștere valid și a unui act de identitate definitiv, acesta nu poate călători, nu poate accesa servicii bancare și trăiește cu restricții severe în viața de zi cu zi.

Mai mult, procesul deschis în instanță are primul termen abia în 2026, ceea ce înseamnă că bărbatul riscă să rămână ani întregi într-un blocaj administrativ fără precedent.

Primarul comunei Todireni susține că, potrivit registrelor de stare civilă, numele corect este cel din certificatul inițial emis în 1972 și afirmă că situația ar putea fi rezolvată pe cale administrativă, printr-o solicitare adresată Primăriei municipiului Botoșani. De cealaltă parte, reprezentanții Serviciului de Evidență a Persoanelor spun că nu cunosc în detaliu speța.

Până la o soluție clară, botoșăneanul rămâne captiv într-un labirint birocratic, fără un document care să ateste oficial cine este.

