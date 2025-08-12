Neptun Deep va ajuta Europa să elimine dependenţa de gaz rusesc, susţine fostul ministru al Energiei

Fostul ministru al Energiei, Virgil Popescu, a afirmat marţi că proiectul Neptun Deep, din Marea Neagră, este esenţial pentru viitorul energetic al UE. Acesta a transmis că România este pregătită să devină o piesă centrală în planul Comisiei Europene de a elimina complet dependenţa de gazul rusesc, scrie News.ro.

Fostul ministru al Energiei Virgil Popescu afirmă, marţi, că proiectul Neptun Deep, din Marea Neagră, este esenţial pentru viitorul energetic al UE. "România este pregătită să devină o piesă centrală în planul Comisiei Europene de eliminare completă a dependenţei de gazul rusesc", a transmis Popescu.

"Gazele din perimetrul Neptun Deep, din Marea Neagră, sunt esenţiale pentru viitorul energetic al UE. România este pregătită să devină o piesă centrală în planul Comisiei Europene de eliminare completă a dependenţei de gazul rusesc. În calitate de ministru al Energiei, am demarat proiectul de exploatare a gazelor din Marea Neagră. Volumul impresionant de resurse ne va permite nu doar să asigurăm consumul intern, ci şi să devenim exportatori importanţi pentru statele UE", a scris, marţi, pe Facebook, fostul ministru al Energiei Virgil Popescu.

România, un viitor hub energetic regional

Acesta aprecizază că "faptul că România este inclusă în strategiile europene confirmă rolul nostru de viitor hub energetic regional".

"Ca europarlamentar, am susţinut şi voi continua să susţin creşterea influenţei României în sectorul energetic european. Avem resursele, poziţia strategică şi oportunităţile necesare pentru a atinge obiectivele de independenţă şi securitate energetică, consolidându-ne statutul de exportator", a mai transmis Popescu.

Potrivit acestuia. Neptun Deep este cel mai mare zăcământ greenfield de gaze din Uniunea Europeană, cu rezerve recuperabile estimate la 100 miliarde metri cubi.

La intrarea în exploatare, în 2027, Romgaz şi Petrom vor produce 8 miliarde metri cubi anual, transformând România din importator de gaze naturale în exportator.

