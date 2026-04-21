Preşedintele Nicușor Dan a chemat partidele la negocieri la Cotroceni. Programul discuțiilor

Preşedintele Nicuşor Dan a chemat, miercuri, partidele din coaliţia de guvernare la consultări, după ce PSD i-a retras sprijinul politic premierului Ilie Bolojan

Președintele Nicușor Dan a invitat deja liderii partidelor pro-europene la negocieri la Palatul Cotroceni. Practic, o primă rundă de discuții va începe mâine de dimineață, la ora 9, atunci când Sorin Grindeanu și liderii Partidului Social Democrat au fost invitați la Palatul Cotroceni, urmați o oră și jumătate mai târziu de premierul Ilie Bolojan și de liderii Partidului Național Liberal. Vor continua aceste negocieri în cursul zilei de mâine cu cei de la UDMR, cu grupul minorităților naționale și cu cei de la USR.

Practic, prima rundă de discuții și primele negocieri între șeful statului și liderii partidelor pro-europene, în încercarea de a găsi o soluție de compromis în această criză politică declanșată de Partidul Social Democrat prin retragerea sprijinului politic al premierului Ilie Bolojan, votată ieri, așa cum am văzut cu toții, cu majoritate covârșitoare de 98% în interiorul Partidului Social Democrat.

Nicușor Dan a ales să joace cartea neutralități în războiul politic din coaliţie

Şeful statului a spus că este dispus să negocieze ori de câte ori va fi nevoie cu liderii partidelor pro-europene pentru a ajunge la o soluție de compromis. Asta în contextul în care, am văzut cu toții, Nicușor Dan a ales să joace cartea neutralității, cel puțin deocamdată, în acest război politic.

Preşedintele Dan a spus că nu vrea să se poziționeze nici de partea premierului Ilie Bolojan, nici de partea social-democraților, însă că, în viziunea sa, e nevoie ca partidele din coaliție, partidele pro-europene, să colaboreze și tot o coaliție formată din aceleași partide, deci inclusiv cu Partidul Social Democrat, ar trebui să rămână în continuare la guvernare pentru a asigura stabilitatea politică și economică a țării.

Ne amintim, președintele Nicușor Dan, anul trecut, spunea că vede în premierul Ilie Bolojan omul cel mai potrivit să conducă guvernul și că va avea în el un partener la Palatul Cotroceni. Rămâne de văzut care va fi poziția președintelui Nicușor Dan după această primă rundă de negocieri care va avea loc mâine la Palatul Cotroceni.

Programul consultărilor de la Cotroceni

"În temeiul prerogativelor constituționale, Președintele României, Nicușor Dan, a invitat miercuri, 22 aprilie 2026, la Palatul Cotroceni, liderii următoarelor partide și formațiunilor politice parlamentare, pentru consultări, care vor avea loc după următorul program:

ora 09:00 - Partidul Social Democrat (PSD);

ora 10:30 - Partidul Național Liberal (PNL);

ora 15:00 - Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR);

ora 16:30 - Grupul Parlamentar al Minorităților Naționale;

ora 18:30 - Uniunea Salvați România (USR)."

