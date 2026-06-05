Joi, 4 iunie, Nicuşor Dan l-a desemnat pe Eugen Tomac pentru a forma un nou guvern. Preşedintele statului spune că aceasta era singura opţiune.

- Motivul pentru care Nicuşor Dan l-a ales pe Tomac, nu pe Grindeanu: "Cred că am fost fair cu partidele" - Administraţia Prezidenţială

Nicuşor Dan spune că a preferat un politician ca premier, chiar dacă guvernul va fi tehnocrat, pentru că un politician are mai multă experienţă în a discuta cu partidele politice decât un tehnocrat.

Preşedintele a declarat că a discutat cu liderii partidelor pro-occidentale, iar în urma acestor discuţii toţi au fost de acord cu un asemenea scenariu, motiv pentru care se aşteaptă ca Eugen Tomac să treacă fără prea multe probleme de votul Parlamentului.

"Contrar aparenţelor, politica e o meserie. Posibilitatea de a negocia, capacitatea de interacţiune e o meserie care se învaţă în timp. Am considerat că un politician e mai potrivit, decât un economist, spre exemplu. Din spectrul politic, Eugen Tomac e opţiunea cea mai bună. Prima opţiune a fost un guvern politic, doar că niciunul dintre partide nu a venit cu o majoritate, iar atunci singura opţiune a fost un politician independent de acest partide. Cred că am fost fair faţă de partidele politice, la fiecare pas îi întrebam, îi consultam, de aceea aştept responsabilitate.

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Din momentul ăsta, eu m-am extras din discuţie. Sunt persoane interesante printre consilierii mei, o să vedem ce alege, e alegerea domnului Tomac. Dacă un guvern al precedesorilor mei eşua, exista o alternativă pro-occidentală, deci decizia pe care am luat-o nu a fost un orgoliu, ci o necesitate. Am speraţa că toate forţele pro-occidentale vor sprijini guvernul Tomac pentru că nu există alternativă logică. Nu se pune problema ca Eugen Tomac să discute cu AUR, eu i-am dat mandatul face ce vrea, dar nu cred că se pune problema", a declarat Nicuşor Dan.