SURSE: Nicuşor Dan speră ca Eugen Tomac va obţine voturi de la PNL

Ieri, 4 iunie, Nicuşor Dan l-a desemnat pe Eugen Tomac să formeze un nou guvern. Premierul desemnat are la dispoziţie 9 zile, de acum, pentru a forma un Executiv, un plan de guvernare şi pentru a trece de votul din Parlament.

Calculul politic este extrem de complicat având în vedere că Eugen Tomac, un om politic, va forma şi conduce un guvern de tehnocraţi. Potrivit unor surse din administrația prezidenţială, preşedintele speră că Tomac va lua voturi de la PNL şi nu va păstra miniştri din actualul guvern.

"Contrar aparenţelor, politica e o meserie. Posibilitatea de a negocia, capacitatea de interacţiune e o meserie care se învaţă în timp. Am considerat că un politician e mai potrivit, decât un economist, spre exemplu. Din spectrul politic, Eugen Tomac e opţiunea cea mai bună. Prima opţiune a fost un guvern politic, doar că niciunul dintre partide nu a venit cu o majoritate, iar atunci singura opţiune a fost un politician independent de acest partide. Cred că am fost fair faţă de partidele politice, la fiecare pas îi întrebam, îi consultam, de aceea aştept responsabilitate.

Din momentul ăsta, eu m-am extras din discuţie. Sunt persoane interesante printre consilierii mei, o să vedem ce alege, e alegerea domnului Tomac. Dacă un guvern al precedesorilor mei eşua, exista o alternativă pro-occidentală, deci decizia pe care am luat-o nu a fost un orgoliu, ci o necesitate. Am speraţa că toate forţele pro-occidentale vor sprijini guvernul Tomac pentru că nu există alternativă logică. Nu se pune problema ca Eugen Tomac să discute cu AUR, eu i-am dat mandatul face ce vrea, dar nu cred că se pune problema", a declarat Nicuşor Dan după summit-ul Balcanilor de Vest.