Premierul desemnat, Eugen Tomac, are o misiune aproape imposibilă. În zece zile este obligat să facă ceea ce preşedintele Nicuşor Dan nu a reuşit într-o lună: să obţină susţinerea partidelor pro-europene şi să-şi asigure o majoritate în Parlament. Deocamdată, însă, nu există nicio garanţie că Guvernul Tomac va trece de votul Parlamentului - o recunoaşte chiar preşedintele Nicuşor Dan. PNL şi USR rămân pe poziţii: spun că nu vor vota un Guvern din care face parte şi PSD.

Eugen Tomac, dorit premier doar de Nicuşor Dan şi Grindeanu. Bolojan acuză că în spate vor fi oamenii PSD

"Eu cred că e o chestiune de responsabilitate ca acest Guvern să treacă, pentru că nu există o alternativă", spunea preşedintele României, Nicuşor Dan.

Văzut de şeful statului drept unica soluţie pentru a depăşi criza politică, Guvernul Tomac nu are încă o majoritate în Parlament.

Premierul desemnat se va întâlni, zilele următoare, cu liderii principalelor partide şi va încerca să îşi asigure susţinerea celor din fosta Coaliţie.

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"Îmi doresc să găsesc deschidere şi un dialog sincer din partea tuturor forţelor politice democratice şi pro-occidentale din Parlament. [...] Voi prezenta Parlamentului o echipă de specialişti, un guvern tehnic, nu unul politic", declara premierul desemnat, Eugen Tomac.

Eugen Tomac are nevoie de cel puţin 233 de voturi pentru a deveni premier.

Reporter: Aveți garanția că acest Guvern poate să întrunească o majoritate?

Nicuşor Dan: Eu cred că e o chestiune de responsabilitate ca el să treacă, și trebuie ca prim-ministrul desemnat să aibă discuțiile cu partidele.

Reporter: Dar garanții aveți?

Nicuşor Dan: Nu există garanții pe ipoteze, da? Deci trebuie ca prim-ministrul să se ducă să vorbească cu partidele, pe componență și pe program.

Reporter: Vă veți implica în continuare în negocieri?

Nicuşor Dan: Dacă e nevoie, pe chestiuni foarte importante, dar, de acum încolo, discuția este la prim-ministrul desemnat.

Liberalii şi reprezentanţii USR nu acceptă un Guvern cu PSD

Liberalii şi reprezentanţii USR au spus încă o dată: NU vor accepta un Guvern din care să facă parte şi PSD.

"Noi nu putem să votăm un Guvern în care există secretari de stat desemnaţi de PSD sau miniştri care, într-o formă sau alta, sunt asociaţi acestui partid. [...] Lor, cu siguranță, le convine în primul rând un astfel de guvern dintr-un motiv foarte simplu: îi ajută să fugă de răspundere", spunea premierul interimar Ilie Bolojan.

Grindeanu, gata să negocieze cu premierul desemnat

În schimb, Sorin Grindeanu se declară gata să negocieze cu premierul desemnat. Chiar dacă Eugen Tomac va propune tehnocraţi la şefia ministerelor, liderii PSD sunt cu ochii pe eşalonul secund.

"O bună parte din oamenii de decizie, din eşaloanele 2 şi 3 ale Guvernului României sunt oameni care nu spun că sunt incompetenţi, dar au ajuns pe o filieră PSD şi deci PSD, într-o formă indirectă, are o bună reprezentare în aparatul de stat din România", a mai spus Ilie Bolojan.

Premierul desemnat are zece zile la dispoziţie pentru a-şi forma Cabinetul şi a prezenta un program de guvernare. Dacă Guvernul Tomac va fi respins în Parlament, şeful statului va relua negocierile cu partidele politice şi va face o nouă propunere de premier.