Nicuşor Dan: "Am votat pentru România în Occident, pentru valorile noastre și contra corupției"

Președintele Nicușor Dan a votat duminică dimineața, puțin după ora 09:00, în București. Şeful statului a declarat că a votat pentru cineva de care sunt sigur că nu se apropie de zona de corupție și de mafia imobiliară.

”În primul rând, îi îndemn pe bucureșteni să iasă la vot indiferent de opțiunile pe care le au. E un proces democratic, e important ca primarul care va fi ales să aibă un număr cât mai mare de voturi pentru a avea legitimitate în deciziile pe care le ia. Ca de obicei am votat pentru o Românie în Occident, pentru aceste valori care cred eu că ne definesc și pentru că e un oraș pe care îl cunosc de foarte mult timp și pentru care am militat, cunoscând tentațiile de la Primăria Capitalei, am votat pentru cineva de care sunt sigur că nu se apropie de zona de corupție și de mafia imobiliară care e extrem de tentantă la Primăria Capitalei. Sunt niște alegeri simbolice, care dau o direcție pe politica națională dar nu mai mult de-atât. Coaliția nu are niciun motiv să nu funcționeze din cauza asta. Sunt absolut convins că va funcţiona. De mult nu am mai votat pentru altcineva în afară de mine”, a declarat Nicușor Dan.

"Momentul votului este cel în care cetățenii se exprimă"

Referitor la anularea alegerilor prezidențiale din 2024, președintele a subliniat că „trebuie să aibă încredere în votul lor, pentru că suntem o democrație și în democrație momentul votului este cel în care cetățenii se exprimă”.

„Trebuie să aibă încredere în votul lor, pentru că suntem o democrație și în democrație momentul votului este cel în care cetățenii se exprimă. Eu sunt din totdeauna, aveți dreptate, eu sunt din totdeauna un susținător al votului în două tururi, pentru asta trebuie să existe la nivelul parlamentului o majoritate pentru asta”, a afirmat Dan.

Întrebat dacă s-a gândit că viitorul primar al Capitalei ar putea deveni contracandidat la alegerile prezidențiale, având în vedere că mulți primari ai Bucureștiului au ajuns șefi de stat, Nicușor Dan a răspuns că nu a făcut astfel de calcule politice. Președintele a subliniat însă că trăim într-o democrație și orice competiție electorală este binevenită.

Președintele a dialogat apoi cu un cetățean, care l-a întrebat despre instituțiile din România care nu funcționează.

„Da, adevărat, sunt extrem de multe deficiențe. Totuși, trebuie să ne uităm și la progresele pe care România le-a făcut în ultimii 20 de ani. Pentru că dacă ne comparăm cu țări din jurul nostru care nu sunt în Uniune, o să vedem că inclusiv pe zona de justiție stă mai bine”, a răspuns Dan.

Întrebat, de asemenea, de ce oamenii nu sunt mulțumiți de clasa politică, președintele a răspuns: „Pentru că văd în multe locuri că oameni din politică și din administrație nu se ocupă de binele comun, se ocupă de binele personal”.

