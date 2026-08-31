George Simion: "Până cel puţin pe 21 septembrie nu va fi desemnat niciun premier! Vrem alegeri libere"

Preşedintele Alianţei pentru Unirea Românilor, George Simion, consideră că ''până cel puţin pe 21 septembrie'' nu va fi desemnat niciun premier.

Acesta a militat din nou pentru alegeri anticipate.

''Până cel puţin pe 21 septembrie nu va fi desemnat niciun premier! Ce merită cei care au dus ţara în această gaură? Vrem alegeri libere! Lăsaţi-ne să guvernăm'', a scris Simion, pe Facebook.

Duminică, Alianţa pentru Unirea Românilor a adoptat, în unanimitate, în cadrul Consiliului Naţional de Conducere, rezoluţia "Alegeri anticipate! România are nevoie de un nou început", prin care a cerut întoarcerea la votul românilor ca singura soluţie democratică pentru ieşirea din actualul blocaj politic.

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"AUR arată că PSD, PNL, USR şi UDMR au adus actuala configuraţie parlamentară într-un punct mort: nu mai sunt capabile să construiască între ele o majoritate stabilă şi un Guvern legitim, dar continuă negocierile şi improvizaţiile politice în loc să redea românilor dreptul de a decide. În timp ce partidele sistemului se blochează reciproc, criza politică se suprapune peste criza economică şi stagflaţie, iar România rămâne fără o soluţie reală de guvernare", afirmau reprezentanţii AUR.

Potrivit AUR, România are nevoie de un nou Guvern, capabil să scoată economia din starea de criză şi din stagflaţie.

Formaţiunea condusă de George Simion cere să se apeleze "la singura soluţie democratică posibilă": organizarea de alegeri anticipate.

"Nu există, în lumea democratică, o altă formulă legitimă de ieşire dintr-o asemenea criză politică decât reîntoarcerea la votul popular, care să legitimeze o nouă majoritate şi o nouă guvernare. Românii trebuie să decidă cine şi cu ce program va conduce România. Vrem stabilitate? Soluţia este organizarea de alegeri anticipate. Vrem o nouă politică economică? Soluţia este organizarea de alegeri anticipate. Vrem ieşirea din criză? Soluţia este organizarea de alegeri anticipate!", a transmis AUR.

Pe 27 august, preşedintele Nicuşor Dan a anunţat că la începutul lunii septembrie va organiza o nouă rundă de consultări cu partidele pentru desemnarea premierului. ''Acum, imediat, la 1 septembrie, o să avem o nouă consultare, o să vedem, formală sau informală, şi eu cred că vom găsi o majoritate pentru un Guvern care să fie stabilă", a spus şeful statului.