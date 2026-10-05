Nicușor Dan critică gesturile susținătorilor lui Călin Georgescu la adresa lui CTP: "Inacceptabile"

Președintele Nicușor Dan a condamnat luni gesturile îndreptate împotriva jurnalistului Cristian Tudor Popescu, după ce susținători ai lui Călin Georgescu au aprins lumânări în forma inițialelor CTP și i-au cântat "Veșnica pomenire" în fața Arestului Central din București. Șeful statului spune că dezacordurile politice nu trebuie transformate în amenințare, intimidare sau incitare la ură.

Nicușor Dan critică gesturile susținătorilor lui Călin Georgescu la adresa lui lui CTP: "Inacceptabile" - Shutterstock

Într-o postare publicată pe Facebook, Nicușor Dan a afirmat că gesturile îndreptate împotriva lui Cristian Tudor Popescu sunt "inacceptabile" și a avertizat asupra tentativelor de intimidare a jurnaliștilor: "Consider inacceptabile gesturile îndreptate împotriva jurnalistului Cristian Tudor Popescu și orice încercare de a transforma un dezacord politic într-un instrument de intimidare", a transmis președintele.

Șeful statului a subliniat că niciun jurnalist nu trebuie să fie amenințat, hărțuit sau supus violenței pentru opiniile exprimate și a invocat libertatea presei, garantată de Constituție.

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Nicuşor Dan: Dezacordul nu poate deveni intimidare

Nicușor Dan a mai precizat că apărarea libertății presei nu ține de simpatii politice, ci de respectarea principiilor democratice și a demnității fiecărui cetățean. Președintele a arătat că opiniile unui jurnalist pot fi criticate și că dezacordul este firesc într-o democrație, însă amenințările și incitarea la ură depășesc limitele unei dezbateri publice normale.

Reacția sa vine după ce susținători ai lui Călin Georgescu, adunați sâmbătă în fața Arestului Central din Capitală, au aprins lumânări în forma inițialelor lui Cristian Tudor Popescu și i-au cântat "Veșnica pomenire".