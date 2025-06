Nicușor Dan, după numirile controversate de la CCR și ICCJ: Am avut întâlniri cu mai mulți oameni din justiție

Nicuşor Dan a declarat de la Haga că nu a intervenit încă în subiectele legate de justiție, pentru că abia s-a încheiat formarea Guvernului și a fost ocupat cu problemele de deficit și negocierile pentru majoritate. A precizat însă că a avut "întâlniri cu mai mulți oameni din zona de justiție" şi că va anunţa "cam într-o săptămână" numirea sa pentru un judecător la Curtea Constituțională a României.

"Formarea Guvernului s-a terminat acum 2 zile, moment de la care a trebuit să vin aici și mâine la Bruxelles. Prefer să vorbesc de interferența mea cu justiția, după ce voi face niște lucruri concrete. Pentru moment, paralel cu activitatea principală, formarea Guvernului și deficitul, am avut întâlniri cu mai mulți oameni din zona de justiție, care vor continua, pentru a înțelege ecosistemul și manierea constituțională în care să acționez.

Procedura de numire a președintelui ICCJ este în atribuția CSM. Președintele, mai mult decât să asiste la ședințe, nu are atribuții. Pe numirile la CCR, atribuții are Parlamentul. Numirea mea o s-o vedeți cam într-o săptămână. Există un echilibru de putere între președinte, Parlament și Guvernul care este o creație a Parlamentului și prin atributele pe care le am ca președinte încerc să optimizez aceste lucruri care preocupă societatea.

Articolul continuă după reclamă

Optimizare înseamnă că pe anumite decizii comune, decizia finală nu e la tine și atunci prioritizezi, și o prioritate a fost obținerea unei majorități stabile și rezolvarea problemei deficitului. Cetățenii au ales un președinte pentru 5 ani, adică 60 de luni, din care au trecut o lună și ceva", a declarat Nicuşor Dan.

Întrebat cum va începe să facă reforma în justiție, președintele a făcut o comparație cu mandatul de primar: "Când am candidat la Primăria Capitalei, am spus că o să echilibrăm financiar primăria și că o să facem 50 km conductă pe an. A durat un an jumătate să reechilibrăm și 3 ani să ajungem să facem 50 km. E un ecosistem în care președintele are anumite atribuții pe care și le poate manifesta în timp și poate să ducă, să influențeze direcția pe care acest ecosistem o ia și vă asigur că parte importantă din energia mea va fi acolo. E un ecosistem cu niște legi, cu niște relații interpersonale care s-au creat. Să schimbi direcția în care el merge nu este ceva ce un președinte poate face imediat. Meritocrația o să fie o evaluare pe care cetățenii României o s-o facă la finalul de 5 ani de mandat".

Senatul l-a votat marţi la CCR pe Mihai Busuioc, cel care conduce din 2017 Curtea de Conturi a României, după o audiere de 15 minute. Acesta a fost propunerea PSD, în timp ce din partea UDMR a fost votat Csaba Asztalos. O altă numire controversată a fost cea a judecătoarei Lia Savonea, la şefia ICCJ.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Renunţaţi la protecţie solară de teamă că nu vă bronzaţi? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰