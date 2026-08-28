Nicușor Dan evită să indice un vinovat pentru eșecul legii salarizării. Avertisment privind ratingul României

Președintele Nicușor Dan nu a indicat cine ar fi responsabil pentru faptul că legea salarizării nu a fost adoptată. El a explicat că, în momentul în care Administrația Prezidențială a intervenit în rol de mediator pentru a facilita aprobarea proiectului, pregătirea tehnică a acestuia era încă într-un stadiu foarte puțin avansat. Totodată, șeful statului a avertizat că lipsa unei legi care să reglementeze salarizarea angajaților plătiți din fonduri publice și să asigure predictibilitate bugetară ar putea avea consecințe asupra ratingului de țară acordat României de agențiile de profil, potrivit News.ro.

Întrebat, joi seară, într-o conferinţă de presă, cine ar fi, în opinia sa, responsabil pentru eşecul adoptării legii salarizării unitare a bugetarilor, jalon neîndeplinit care face ca România să piardă 770 de milioane de euro din bani europeni, şeful statului a evitat un răspuns direct.

"Haideţi să clarificăm nişte lucruri! Primul, noi am fost mediatorii. În al doilea rând, în momentul în care ne-am implicat şi noi în această dezbatere ca mediatori, din punct de vedere tehnic, lucrurile erau foarte, foarte puţin dezvoltate. De exemplu, inclusiv acum de ordinul două săptămâni, a fost o discuţie între sindicate, pe una din ramurile importante şi reprezentanţii ministerelor. Şi unii vorbeau de şapte miliarde, alţii vorbeau de trei miliarde şi alţii vorbeau de patru miliarde. Pe aceeaşi situaţie, pe acelaşi număr, pe acelaşi coeficient. Bineînţeles, până la urmă a fost un eşec, dar munca asta pe care s-a făcut în, cred că, sute de ore de discuţii, unu, trebuia să fie făcută înainte şi doi, ajută pentru o lege a salarizării pe care toată lumea şi-o doreşte. Problema este că fiecare şi-o doreşte în alt fel. Cam asta", a răspuns Nicuşor Dan.

Şeful statului a admis că nu are nicio garanţie că până la finalul acestui an România va reuşi să adopte o lege a salarizării unitare.

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"Nu am garanţia, dar toată lumea îşi doreşte şi toată lumea înţelege că pentru că o să vină din nou agenţiile de rating şi ei se vor uita la două lucruri. Se vor uita la legea bugetului 2027 şi la legea salarizării, astfel încât să nu avem riscuri în perioada electorală, pe de-o parte, să nu avem riscuri din litigii, care sunt deja multe pe rol, între persoane care sunt pe aceeaşi poziţie administrativă şi au remuneraţii diferite", a adăugat preşedintele.