Premierul interimar Ilie Bolojan este pregătit să fie chemat la DNA după ce procurorii au pus-o ieri sub acuzare pe secretara generală adjunctă a Guvernului. Deşi se declară nevinovată, aceasta a demisionat astăzi, după o discuţie cu prim-ministrul. Cristina Trăilă este acuzată că a intervenit în favoarea unui om de afaceri care a ajuns în audienţă până la Ilie Bolojan pentru a face presiuni ca să nu mai fie controlat de auorităţi şi să primească o despăgubire de două milioane şi jumătate de euro.

Ilie Bolojan se aşteaptă să fie chemat şi el la DNA. "În orice dosar de genul acesta, dacă ai avut o tangenţă, la un moment dat poţi să fii invitat să dai o declaraţie. E o audiere, dacă ar fi o situaţie de genul acesta. Pe care nu o văd o formă de implicaţie", a declarat Ilie Bolojan, premier interimar. Anunţul vine după ce secretarul general-adjunct al guvernului, Cristina Trăilă, a fost pusă sub acuzare ieri de procurorii DNA pentru complicitate la trafic de influenţă.

Cristina Trăilă și-a dat demisia din funcția de secretar general adjunct al Guvernului

La doar 24 de ore după ce a fost audiată aici, la DNA Iași, Cristina Trăilă și-a dat demisia din funcția de secretar general adjunct al Guvernului. Asta după o discuție cu premierul interimar Ilie Bolojan, cel care a numit-o în funcție. Trăilă susține că nu are nicio legătură cu acuzațiile și că va aduce dovezi pentru a-și demonstra nevinovăția. Ancheta are legătură cu dosarul omului de afaceri Fănel Bogos care a obţinut anul trecut o audienţă la premierul Ilie Bolojan. Antreprenorul, proprietarul a 20 ferme avicole şi al unei fabrici de mezeluri, cerea demiterea şefului de la Direcţia Sanitar-Veterinară Vaslui, Mihai Ponea. Acesta trimisese mai multe controale la fermele lui şi refuza să îi acorde despăgubiri de milioane.

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"A venit şi a şi sărit la bătaie, mi-a dat cu o cană în cap că am refuzat să-i aprob acel dosar de despăgubire", a declarat Mihai Ponea, şeful DSVSA Vaslui. "Prima dată m-am dus la doamna Trăilă care a rămas mirată de activitatea cumătrului meu", a declarat Fănel Bogos, om de afaceri. Procurorii DNA spun că secretara generală adjunctă a Guvernului, Cristina Trăilă, ar fi făcut presiuni la directorul Agenţiei Naţionale Sanitatar Veterinare pentru a numi la vaslui un şef favorabil omului de afaceri Fănel Bogos. "Am fost chemat de doamna Trăilă Cristina, secretar general al Guvernului, care mi-a transmis faptul că sunt mai multe nemulţumiri în cadrul PNL la adresa mea şi că nu mai am susţinerea pentru a mai rămâne în funcţie", a declarat Alexandru Bociu, şeful Agenţiei Naţionale.

Potrivit intercepărilor din ancheta DNA, omul de afaceri ar fi plătit un milion şi jumătate de euro pentru a ajunge faţă în faţă cu Ilie Bolojan. Fănel Bogoş nu recunoaşte nimic. Intermediar ar fi fost trezorierul PNL Mihai Barbu, anchetat şi el acum. "Niciodată, cineva ca să intre la mine, nu a trebuit să plătească niciun ban", a declarat Ilie Bolojan, premier interimar. "Şpagă de un milion de euro nu s-a dat. Sub nicio formă. Nu s-a dat niciun leu şpagă", a declarat Fănel Bogos, om de afaceri. Omul de afaceri de la care a pornit scandalul a fost condamnat în anul 2022 pentru că mituit-o pe şefa DSV Bacău pentru a elimina de pe piaţă un concurent de-al lui. Fănel Bogos are şi o viaţă privată ieşită din tipare. A avut 99 de naşi la botezul unui copil. Iar când fiul său nu l-a invitat la nuntă, a organizat o petrecere separată, fără miri, doar cu invitaţi, ca să se poată distra şi el.