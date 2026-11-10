Conferinţă de presă maraton la Cotroceni. Despre ce va vorbi preşedintele Nicuşor Dan de la 19:00

Președintele Nicușor Dan va susține marți seara, de la ora 19:00, o conferință de presă la Palatul Cotroceni.

Potrivit surselor Observator, preşedintele va vorbi, în conferinţa-maraton, despre alegerile din 2024, provocările Rusiei, Călin Georgescu, dar şi despre activitatea Parchetelor.

"Despre provocările ultimelor luni și prioritățile pentru perioada următoare voi vorbi deschis în cadrul unei conferințe de presă, care va avea loc marți, 10 noiembrie, de la ora 19:00, la Palatul Cotroceni", a precizat şi șeful statului pe pagina sa de Facebook.

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Nicuşor Dan, discuţii cu Ursula von der Leyen la Bucureşti

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, luni, la Palatul Cotroceni, în conferinţa comună cu Ursula von der Leyen, preşedintele Comisiei Europene, că au discutat despre un angajament european puternic în regiunea Mării Negre, el precizând că nu putem vorbi de o pace stabilă în Ucraina nici de un mod eficient de a reconstrui Ucraina fără o Mare Neagră sigură.

"Obiectul discuţiei noastre a fost în mare măsură legat de securitatea la Marea Neagră şi vreau să-i mulţumesc pentru vizită şi pentru solidaritate şi pentru un sprijin concret", a spus preşedintele Nicuşor Dan în cadrul declaraţiilor comune cu preşedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

"De ce e importantă Marea Neagră, nu doar pentru România, ci şi pentru Europa? Pentru că este un punct important în comerţul global, pentru că este un punct important în securitatea energetică a Europei şi vorbim aici atât de extracţii din Marea Neagră, dar şi de relaţia cu zona Caspică şi bineînţeles că este un punct important pentru securitatea întregii Europe", a declarat şeful statului.

Nicuşor Dan a mai spus că discuţiile au vizat şi conflictul din Ucraina. "Dacă vorbim de conflictul din Ucraina, nu putem vorbi nici de o pace stabilă în Ucraina nici de un mod eficient de a reconstrui Ucraina fără o Mare Neagră sigură", a precizat el.

Preşedintele a arătat că în perioada recentă am avut incursiuni cu drone, cele mai vizibile, dar şi acţiuni de sabotaj, atacuri cibernetice, campanii de dezinformare.

"Toate acestea sunt un întreg spectru de război hibrid în care, în mod evident, Rusia încearcă să escaladeze ceea ce a început în urmă cu cinci ani, în Ucraina, şi să implice ţări europene în acest conflict", a menţionat şeful statului.

"Am discutat cu doamna preşedintă von der Leyen pentru un angajament european puternic în regiunea Mării Negre", a anunţat preşedintele, el precizând că punctul important este HUB-ul de securitate la Marea Neagră, a cărui idee a fost iniţiată de România, împreună cu Bulgaria, în urmă cu câţiva ani şi care acum a intrat într-o strategie europeană şi trebuie concretizat în România şi Bulgaria, cu ajutorul UE".

Şeful statului a mai spus că discuţiile au vizat şi alte subiecte de importanţă europeană, solidaritatea noastră cu Ucraina şi angajamentul pentru o pace justă în Ucraina rămân neschimbate.

"Am discutat despre cadrul financiar multianual", a mai spus preşedintele Nicuşor Dan, el arătând că speranţa este de a încheia anul cu un buget 2028-2034 ambiţios. "Bineînţeles am discutat despre parcursul european al Republicii Moldova şi al Ucrainei, procese pe care România le susţine şi care vor da un plus de securitate şi prosperitate pentru întreaga regiune", a mai afirmat preşedintele României.