Ciprian Ciucu, după furtuna violentă care a paralizat Capitala: "Urmează o nouă serie"

Bucureștiul s-a confruntat noaptea trecută cu unul dintre cele mai puternice fenomene meteorologice din ultimele decenii, a transmis primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, după discuții cu reprezentanții ISU București-Ilfov. Potrivit edilului, pe baza experienței instituției din ultimii 30 de ani, fenomenul a fost cel mai puternic de acest tip, pagubele fiind provocate de vântul violent și de cantitățile mari de precipitații.

Edilul Capitalei a mai transmis că sunt două categorii mari de probleme: inundațiile și rborii rupți sau desprinși din rădăcini.

"Încă de la prima oră am evaluat situația împreună cu instituțiile din subordinea PMB, cu ISU Bucuresti-Ilfov și cu primarii de sector. Și în aceste moment dar și noaptea trecută pe străzile Bucureștiului a fost o adevărată desfășurare de forțe și toate echipele au fost în alertă, mobilizate!

Partea proastă este că avem în continuare avertizări de fenomene meteorologice din aceeași categorie. De aceea, vă rog rămâneți cât de mult posibil în interior, acasă sau la muncă, evitați la maxim ieșirile inutile.

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Apa Nova intră cu vidanjele să preia acumulările de apă pe străzi, pasaje rutiere și în demisolurile blocurilor afectate. A intervenit în teren cu o flotă extinsă de 36 hidrocurățitoare, 42 de autoutilitare, 28 de echipamente de pompare și un efectiv de 212 specialiști.

Primăriile de sector au intervenit prin ADP-uri și prin operatorii de salubrizare să degajeze copaci căzuți, să curețe frunzele și deșeurile care se adună la rigolă și la gurile de scurgere;

Rețelele electrice intervin să repună în funcțiune cablurile căzute; Polițiile locale degajează traficul sau restricționează circulația în zonele pe unde încă se acționează, @Administrația Străzilor București a acționat în pasaje rutiere, pe străzile pe care le are în administrare (pomi rupți, semafoare avariate), inclusiv cu alpiniști, iar @ALPAB în parcuri și cimitire, cu 71 de utilaje și 275 de muncitori.

@STB (alături de ISU, Pompieri, Distribuție Energie, Poliție Locală și ADP), a intervenit toată noaptea pentru remedierea avariilor la rețelele de contact ale tramvaielor și troleibuzelor. Ce mijloace de transport mai sunt afectate și cum se circulă acum aflați accesând linkul din comentarii", a scris edilul Capitalei.

Restricții de circulație în Capitală

Totodată, edilul a anunțat că vor fi și restricții de circulație pe Bd. Basarabia, între Str. Câmpia Libertății și Grigorescu, din cauza degradării unei galerii de termoficare. În urma ploilor abundente, structura galeriei s-a surpat pe o porțiune.

"Am dispus mobilizarea de urgență a operatorului rețelei de termoficare, a constructorului specializat și a Brigăzii Rutiere. Începând cu ora 12:00, circulația rutieră pe sectorul afectat al Bulevardului Basarabia va fi restricționată, pentru a permite desfășurarea lucrărilor în siguranță. Traficul va fi deviat pe Str. Câmpia Libertății. Durata lucrărilor va fi estimată abia după ce desfacem sona afectată și vedem amploarea degradărilor.

Până la ora 8.00, în call center-ul Apa Nova au fost înregistrate 724 de apeluri, dintre care 660 au fost deja rezolvate. În paralel, au fost gestionate și apelurile transmise de autorități, fiind înregistrate 115 sesizări privind acumulări de apă în diferite zone ale Capitalei, dintre care 95 rezolvate până la această oră", a mai scris edilul.

"Urmează o nouă serie de furtuni puternice!"

ANM a emis un cod portocaliu de vijelii, de azi, ora 15.00 - până mâine la ora 6.00.

În București vor fi #averse torențiale și importante cantitativ (20...40 l/mp și izolat de peste 50 l/mp), frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii puternice (rafale de 60...80 km/h) și căderi de grindină de mici și posibil medii dimensiuni (1...3 cm).

Intersecții cu deficiențe (raportul Administrației Străzilor):

Mircea Vodă - Sf.Vineri GI. - se intervine

C.Victoriei - Spl. Independentei GI. - atingere cablu

Carol - Armenească GI. - se intervine

Piata Iancului GI. - se intervine

Dacia -Vasile Lascar GI - se intervine

Dacia - Dorobanți GI. - se intervine

Hașdeu - Spl. Independentei - NF. - lipsa tensiune

Icoanei - Calderon semafor rupt - se intervine

Călărași - Popa Nan GI - se intervine

Petricani - Fabrica de Glucoza NF. - se intervine

Alexandriei - Conea NF. - se intervine

Spătaru Preda - Viilor NF. - se intervine

Baladei - Tineretului NF. - se intervine

Baba Novac - Câmpia Libertății NF - se intervine

Doamna Ghica - Petricani NF. - se intervine

Elisabeta - Brezoianu NF. - lipsa tensiune

B. Văcărescu - Glinka NF. - se intervine

Carol - Moșilor NF. - se intervine

Goga - Traian NF. - se intervine

Basarabia - 1 Decembrie NF. - se intervine

Elisabeta - Vasile Pârvan - lipsa tensiune

Pasajele pietonale Universitate si Sudului – se intervine în continuare pentru evacuarea apei – 2 echipe, 12 persoane

Intervenim la degajarea trotuarelor de resturi vegetale (Elisabeta, Calea Victoriei)

Echipele ASB intervin și în Parcul Carol, unde a ieșit apa din lac.

Au fost remediate intersecțiile de la: