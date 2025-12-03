Nicuşor Dan, prima reacţie după dezastrul de la barajul Paltinu: Vinovăţia este la Apele Române

Nicuşor Dan a declarat miercuri, după întâlnirea cu ambasadorii statelor UE acreditați la București, că responsabilitatea pentru situația dezastruoasă a apei din județele Prahova și Dâmbovița aparține Apelor Române. Potrivit acestuia, criza actuală este rezultatul unui lung șir de greșeli comise în timp.

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, miercuri, despre faptul că i se cere demisia ministrului Mediului, Diana Buzoianu, în urma scandalului crizei apei potabile din Dâmboviţa şi Prahova, că suntem în ultima săptămână de campanie şi în această săptămână se fac declaraţii politice. El a mai spus că, în opinia sa, vinovăţia este la Apele Române.

Preşedintele a declarat că despre situaţia din cele două judeţe a discutat mai des cu ministrul energiei. "Pe partea de energie, în momentul de faţă, lucrurile sunt acoperite", a spus preşedintele.

Despre faptul că i se cere demisia ministrului Mediului, Diana Buzoianu, Nicuşor Dan a spus: "În primul rând să nu uităm că suntem în ultima săptămână de campanie electorală, deci să citim aceste declaraţii în această cheie" a spus şeful statului.

"În al doilea rând, evident că în urma unei astfel de situaţii trebuie să stabilim vinovaţii. În opinia mea, dar bineînţeles că sunt autorităţi de control care vor face asta, în opinia mea vinovăţia este la Apele Române", a adăugat şeful statului.

Criza apei afectează două judeţe

Au trecut şase zile de când peste 100.000 de oameni stau la cozi uriaşe pentru a primit sticle din rezerva de stat, în 14 localităţi din Prahova. Ministrul Sănătăţii a instituit celulă de urgenţă, după ce 5 spitale din judeţ au rămas fără apă.

De asemenea, centrala electrică de la Brazi, oprită din cauza lipsei apei tehnologice necesare răcirii turbinelor, va fi repornită săptămâna viitoare, a anunțat ministrul Energiei, Bogdan Ivan. Autoritățile estimează că alimentarea cu apă va fi restabilită în câteva zile, iar repornirea efectivă va necesita 48 de ore de teste tehnice. Ministrul avertizează însă că situația putea afecta sistemul energetic național și critică modul în care au fost emise avizele de mediu care au dus la perturbarea alimentării cu apă în zona Ploiești.

