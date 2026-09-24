Nicuşor Dan recunoaşte că nu a făcut analize de când a preluat funcţia: Am amânat pentru momente mai liniştite

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, într-un interviu pentru Hotnews, că nu a făcut analize medicale în momentul în care a preluat funcţia. El a explicat că a amânat analizele "pentru momente mai liniştite", scrie News.ro.

În contextul în care Nicuşor Dan a declarat că ceea ce îl surprinde la funcţia de preşedinte este "cantitatea foarte mare de muncă pe extern", el având aproximativ 35 de deplasări externe, care necesită pregătire, a fost întrebat cum se simte, mai ales că în ultimele luni pare obosit.

"Mă simt foarte bine. Numai că, dacă vă uitaţi la apariţiile mele după diferite formate multilaterale, în special Consilii Europene, de obicei, interacţiunea cu presa este cam după 10-12, uneori 14 ore de discuţii pe subiecte concrete. Şi evident că eşti obosit la sfârşit."

De asemenea, întrebat dacă există proceduri periodice în privinţa stării de sănătate a preşedintelui, se fac analize, controale medicale regulate, Nicuşor Dan a răspuns: "Nu am făcut analize medicale din momentul în care am preluat funcţia. Am tot amânat pentru momente mai liniştite".