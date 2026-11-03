În cel mai slab an al imobiliarelor de la criza din 2008 încoace, dezvoltatorii nu au mai transformat doar o zi, ci o lună întreagă în sărbătoarea reducerilor. TVA mai mici, servicii de design interior, mii de euro scăzute din preţul final - sunt printre ofertele cu care vânzătorii vor să atragă clienţi. Chiar dacă oamenii vor case, bani nu mai sunt. În unele zone din Bucureşti vânzările s-au prăbuşit la jumătate.

În sudul Bucureştiului, vânzătorii se laudă cu cea mai mare campanie de reducere a preţurilor din ultimii ani.

Vânzările de locuinţe au scăzut puternic în 2026

Unii dezvoltatori spun că 9 din 10 clienţi sunt refuzaţi de bancă atunci când vor să ia un credit. Posibilităţile financiare sunt tot mai reduse.

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"Foarte mari. Am studiat piaţa. Mă raportez şi la ce era acum câţiva ani. În sectorul 1, în principal. Ofertele pe care le-am văzut nu mi se par oferte", a spus o persoană.

"Chiar dacă cumpărătorii se aşteaptă la scăderi de preţuri, faptul că oferta de apartamente noi este limitată şi faptul că construcţia acestor apartamente înseamnă costuri ridicate. Nu se vor întâmpla la nivel general aceste scăderi", a declarat Cătălin Buica, manager de strategie.

Terenurile, materialele de construcţie, manopera, creditarea, TVA-ul majorat - toate "mănâncă" şi din puterea de cumpărare a clienţilor şi din profiturile dezvoltatorilor. Aşa că devine tot mai greu de găsit calea de mijloc.

Reduceri de până la 20.000 de euro la locuinţe, în campaniile de Black November

"Noi am lansat Black November: 30 de zile în care avem reduceri. Vă dau un exemplu: avem în comuna Berceni o vilă la reducere de la 190.000 de euro la 170.000 de euro", mai spune Cătălin Buica.

"Reducerile oferite pentru apartamente pornesc de la 3.000 de euro pentru studiouri şi ajung până la 20.000 de euro pentru apartamentele cu trei camere. În această perioadă vin inclusiv băncile cu oferte avantajoase pentru clienţi: cu dobânzi pornind de la 4,7% fixă, pe o perioadă de trei ani", a explicat Irina Savu, specialist în vânzări.

Băncile vin cu oferte la creditele ipotecare

Astfel, pentru un credit de 480.000 de lei, echivalentul a aproape 90.000 de euro, clienţii pot beneficia de o reducere la rată de 90 de lei pe lună.

"Noi avem o campanie foarte scurtă, de câteva zile, de Black Friday cu un TVA de 9% până pe 6 noiembrie, cu o prelungire până pe 15 noiembrie, astfel încât omul să aibă răgaz să ia o decizie", a punctat Cristina Djigola, agent imobiliar.

De la un bloc întreg vândut într-o săptămână, cum se întâmpla în anii trecuţi, unii dezvoltatori abia dacă mai vând jumătate din apartamente.