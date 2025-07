Nicuşor Dan susţine că relaţia cu Austria trebuie reconstruită după momentul Schengen: Privim spre viitor

"După cum ştiţi, diferiţi actori din Austria s-au poziţionat diferit faţă de această chestiune. De exemplu, mediul economic s-a poziţionat foarte, foarte ferm pentru intrarea României în spaţiul Schengen, deci sunt foarte multe punţi de contact care nu au fost afectate de această discuţie şi tot timpul în politică trebuie să te uiţi în viitor, pentru că vei avea acolo suficient de multe probleme de rezolvat", a afirmat Nicuşor Dan, la o conferinţă de presă comună cu omologul său austriac Alexander Van der Bellen.

Cei doi preşedinţi au fost întrebaţi cum poate fi restaurată relaţia dintre cele două ţări care a fost puţin tensionată din cauza veto-ului la adresa aderării României la spaţiul Schengen.

Preşedintele Alexander Van Der Bellen a amintit că, atunci când Austria a depus veto-ul împotriva aderării României la Schengen, el a spus că este o greşeală, dar, în prezent, această chestiune a fost rezolvată.

"Nu este un secret că atunci când Austria a depus acel veto împotriva aderării României am spus că este o greşeală din punct de vedere politic şi economic şi că este un lucru care distruge încrederea dintre cele două ţări, în loc să o clădească. Dar, a trecut şi acest lucru şi mă bucur foarte mult că această chestiune a fost rezolvată. Aş vrea să spun că acest lucru reprezintă un exemplu pentru felul în care astfel de decizii politice sau măsuri politice pot avea efecte negative asupra celui care a luat această decizie. De exemplu, prin această lipsă de încredere sau prin afectarea relaţiilor de încredere cu România şi pe plan economic şi atunci într-adevăr aşa a fost, dar mă bucur acum că am depăşit această situaţie şi că am rezolvat problema", a adăugat şeful statului austriac.

