Nicușor Dan, mesaj de Crăciun: Să ne regăsim liniștea sufletească și puterea de a fi mai buni

Președintele României, Nicușor Dan, a transmis un mesaj de Crăciun în care vorbește despre speranță, credință, familie și responsabilitatea de a construi viitorul națiunii cu încredere.

de Redactia Observator

la 25.12.2025 , 10:40
Nicușor Dan, mesaj de Crăciun: Să ne regăsim liniștea sufletească și puterea de a fi mai buni - Hepta

"Nașterea lui Hristos este pentru noi, creștinii, sărbătoarea speranței, a luminii și a adevărului credinței. Oriunde ne-am afla, Crăciunul ne amintește de acasă, de magia copilăriei și ne readuce mai aproape de esența valorilor care dau sens vieții noastre. Momentele petrecute în familie și bucuria de a-i avea aproape pe cei dragi sunt cele mai prețioase daruri, pe care, în tumultul vieții de zi cu zi, riscăm uneori să nu le apreciem atât de mult pe cât ar trebui. În aceste zile speciale, să ne regăsim liniștea sufletească, puterea de a fi mai buni, mai înțelepți și mai înțelegători pentru ca, împreună, să ne recăpătăm forța unei națiuni conștientă de identitatea sa și hotărâtă să îşi construiască viitorul cu încredere. Vă doresc tuturor un Crăciun binecuvântat!", a transmis șeful statului.

