Vicepremierul Oana Gheorghiu a spus, luni, întrebată despre salariile magistraților că nu s-a referit la ele și nici nu știe dacă sunt mari, ci la pensiile lor, însă remarcile au fost "niște metafore" și îi pare rău "dacă s-au simțit lezați".

Oana Gheorghiu revine asupra declaraţiilor referitoare la salariile magistraţilor: "M-am referit la pensii" - Profimedia

Oana Gheorghiu a fost întrebată, luni, în conferință de presă, cum se poziționează față de salariile magistraților.

Gheorghiu a fost întrebată la ce se raportează având în vedere că pensia va fi 70% din salariul net al magistratului.

Oana Gheorghiu a vorbit, la începutul lunii, despre pensiile magistraților, spunând că "au fost prinşi într-un Caritas care nu putea să dureze la nesfârşit". De asemenea, a afirmat că "orice privilegiu îl are cineva înseamnă în partea cealaltă o gaură. Să se gândească ce gaură ar fi pentru ei acceptabilă ca să continue să-şi ia aceşti bani, în termenii ăştia aş discuta deschis cu magistraţii".

"Dacă banii ăia trebuie să se ducă la ei pentru că îşi dau sentinţe îi iau de undeva şi îi pot lua de la gura unui copil care se culcă flămând, de la bugetul unui spital care nu are medicamente, banii ăia nu se tipăresc şi vin din aer, vin de undeva. Şi poate că asta nu înţeleg oamenii: că atunci când primeşti privilegii, ca tu să ai privilegii cineva e lăsat în urmă", a mai spus Gheorghiu.

La acel moment, declaraţia a trezit reacţii dure din partea CSM şi DIICOT.

