Preşedintele Nicuşor Dan si liderii Coalitiei au negociat azi, aproape două ore, la Palatul Cotroceni, modificarea pensiilor magistraţilor. Proiectul actual al Guvernului, care stabileşte pensiile la valoarea de 70% din salariul net, a nemulţumit judecătorii şi procurorii, care sunt chemaţi şi ei mâine la Palatul Cotroceni. Tot marţi, şeful statului a declarat că nu va semna începerea urmăririi penale împotriva vicepremierei Oana Gheorghiu, pe numele căreia CSM a depus o plângere pentru că ar fi încălcat independenţa justiţiei.

57.000 de lei net, pensia încasată de un magistrat. Bolojan insistă cu procentul de 70% la negocieri

Surse politice spun că șeful Guvernului ar fi de acord să negocieze doar perioada de tranziție a ieșirii din câmpul muncii, care ar putea crește de la 10 la 15 ani. Asta înseamnă că magistrații se vor pensiona la 65 de ani, abia din anul 2040.

În plus, liderii Coaliției ar vrea ca magistrații să primească doar 15% din pensia specială, dacă aleg să revină în activitate după ieșirea la pensie.

În prezent, judecătorii și procurorii cumulează salariul și 85% din pensia specială dacă se reîncadrează în funcție în termen de 3 ani de la pensionare.

CSM a depus plangere penală pe numele Oanei Gheorghiu

Șeful Statului a reacționat azi, după ce Consiliul Superior al Magistraturii a depus plângere penală pe numele vicepremierului Oana Gheorghiu, pe care o acuză de incitare la violență, ură și discriminare. Gheorghiu a declarat că pensiile magistraților "îi pot lua pâinea de la gură unui copil care se culcă flămând" sau pot lua banii din "bugetul unui spital care nu are medicamente".

"Toată lumea greșește și nu e o greșeală așa de mare. […] Cred că declarația doamnei vicepremier a fost nefericită și reacția CSM a fost mult exagerată. Nu poate fi vorba ca o opinie să constituie faptă penală. [...] În momentul în care va veni, dacă va veni cererea de avizarea a urmăririi penale, eu nu o voi semna. Nu este nicidecum o faptă penală" a mai spus președintele României, Nicușor Dan.

Grindeanu critică demersul CSM

O reacție a avut și șeful PSD, Sorin Grindeanu. Acesta a criticat demersul CSM și a scris că "populismul nu se sancționează penal în România". Fiind membru al Guvernului, Oana Gheorghiu nu poate fi urmărită penal fără acordul președintelui.

În prezent, cea mai mare pensie încasată de un magistrat se ridică la aproape 57.000 lei NET în fiecare lună.

Oana Gheorghiu a intrat în conflict și cu Carmen Uscatu, cofondatoarea ONG-ului Dăruiește Viață. Aceasta a spus într-un interviu pentru HotNews că, deși s-a autosuspendat din rolurile executive, Gheorghiu încă păstrează calitatea de membru cu drept de vot în Adunarea Generală a ONG-ului, iar asta este "o vulnerabilitate foarte mare".

