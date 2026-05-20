Grindeanu a atacat la CCR ordonanţa pentru SAFE. Bolojan, acuzat că a adoptat-o după moţiune

Sorin Grindeanu a sesizat Curtea Constituţională privind un posibil conflict juridic de natură constituţională între Parlament şi Guvern, legat de procedura de adoptare a OUG 38/2026, care vizează inclusiv Programul SAFE de înzestrare a armatei. În sesizarea transmisă CCR, este invocat faptul că ordonanţa ar fi fost adoptată şi publicată după ce Guvernului i-a fost retrasă încrederea prin moţiune de cenzură. Potrivit sesizării, Guvernul ar fi modificat substanţial proiectul în dimineaţa zilei de 5 mai, când era dezbătută şi votată moţiunea de cenzură, adăugând 12 articole noi. În acest caz, CCR trebuie să decidă în termen de 30 de zile, conform procedurii. Amintim că şi avocatul Poporului, Renate Weber, a atacat-o la Curtea Constituţională pe motiv că Guvernul Bolojan a adoptat-o fără avizul Consiliului Legislativ.

Preşedintele PSD cere CCR să constate existenţa acestui conflict juridic de natură constituţională între Parlament şi Guvern şi să stabilească conduita de urmat în vederea restabilirii ordinii constituţionale. În documentul obţinut de Observator, Sorin Grindeanu, susţine că Executivul a depăşit limitele constituţionale, adoptând ordonanţa după ce fusese demis prin moţiune de cenzură şi, totodată, a reglementat prin OUG teme care erau deja în dezbaterea Parlamentului.

În sesizare este prezentată şi o cronologie a actului normativ. "Pe 30 aprilie 2026: Secretariatul General al Guvernului transmite Consiliului Legislativ, cu adresa nr. 77/30.04.2026, primul proiect al ordonanţei de urgenţă, înregistrat sub nr. D393/30.04.2026, vizând iniţial modificarea a două acte normative (Legea nr. 255/2010 privind exproprierea şi Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 73/2025 privind investiţiile în domeniul securităţii naţionale).

Pe 4 mai 2026: Consiliul Legislativ emite Avizul nr. 427/04.05.2026, favorabil cu observaţii şi propuneri, referitor la primul proiect. În şedinţa extraordinară a Guvernului din aceeaşi zi, Executivul pretinde adoptarea ordonanţei de urgenţă, deşi textul a suferit modificări substanţiale prin introducerea a 12 articole noi faţă de forma avizată.

Pe 5 mai 2026: Secretariatul General al Guvernului transmite Consiliului Legislativ, cu adresa nr. 84/05.05.2026, înregistrată sub nr. D416/05.05.2026, un nou proiect - substanţial diferit faţă de cel avizat iniţial, cuprinzând «doisprezece noi articole, conţinând intervenţii de modificare şi, după caz, de completare a mai multor acte normative». În aceeaşi zi, 5 mai 2026, în şedinţa comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului, este adoptată Moţiunea de cenzură nr. M1/2026, retrăgându-se încrederea acordată Guvernului, în condiţiile art. 67, art. 110 alin. (2) şi art. 113 alin. (1) din Constituţie.

Pe 5 mai 2026 (în cursul aceleiaşi zile, după retragerea încrederii acordate Guvernului): Consiliul Legislativ emite Avizul negativ nr. 448/05.05.2026 referitor la forma extinsă a proiectului.

Pe 8 mai 2026: Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 38/2026 este publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 393, în forma modificată - cea care a primit aviz negativ - şi transmisă Parlamentului de Secretariatul General al Guvernului, înregistrată la Biroul permanent al Senatului sub nr. 288 din 8 mai 2026."

Conform sesizării, din analiza cronologiei procedurale şi din conţinutul actelor normative implicate, reiese că Guvernul a procedat la extinderea "substanţială" a proiectului iniţial al ordonanţei de urgenţă a Guvernului în dimineaţa zilei de 5 mai, ziua dezbaterii şi votării moţiunii de cenzură, prin adăugarea a 12 articole noi.

Concret, Grindeanu acuză că Guvernul a legiferat peste Parlament şi peste limitele pe care le avea după moţiunea de cenzură. "Concluziv, prin conduita sa, Guvernul nu doar că intervine într-un domeniu aflat deja în dezbatere parlamentară, ci anticipează și substituie rezultatul procesului legislativ, diminuând rolul deliberativ al Parlamentului și afectând echilibrul constituțional dintre puterile statului, consacrat de art. 1 alin. (4) din Constituție. În aceste condiții sunt întrunite elementele unui conflict juridic de natură constituțională între Guvern și Parlament, determinat de afectarea competenței constituționale a Parlamentului de a legifera în domeniile aflate în procedură parlamentară și de substituirea nepermisă a rolului acestuia prin intervenția normativă a Executivului.

Astfel, prin emiterea ordonanței de urgență sus-menționate și prin solicitarea publicării acesteia în Monitorul Oficial al României, Guvernul nu a ținut seama de efectul moțiunii de cenzură, măsură reglementată de art. 113 din Legea fundamentală, respectiv acela de a-i fi restrâns rolul numai la îndeplinirea actelor necesare pentru administrarea treburilor publice, așa cum se arată în art. 110 alin. (4) din Constituție.

Totodată, prin faptul că Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 38/2026 a fost emisă cu depășirea competenței Executivului în situația în care acesta poate îndeplini numai actele necesare pentru administrarea treburilor publice, până la depunerea jurământului de membrii noului Guvern, opinăm în sensul că a fost încălcat și principiul legalității, prevăzut de art. 1 alin. (5) din Constituție, potrivit căruia autoritățile publice pot acționa doar în limitele atribuțiilor lor reglementate de lege", se arată în sesizare.

OUG 38/2026 pentru modificarea şi completarea unor acte normative a fost publicată în Monitorul Oficial pe 8 mai 2026, la trei zile după ce Guvernul Bolojan fusese demis prin moţiune de cenzură în Parlament şi funcţiona cu statut de guvern interimar. Ea a intrat în vigoare din momentul depunerii la Senat. Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, a declarat azi că "nu există nicio problemă" procedurală în modul în care Guvernul a adoptat ordonanţa.

Şi Avocatul Poporului a atacat la CCR ordonanța invocând faptul că Guvernul Bolojan a adoptat-o fără avizul Consiliului Legislativ și că nu a respectat interdicția privind emiterea ordonanțelor de către un guvern demis.

