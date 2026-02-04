Antena Meniu Search
Un nou protest al sindicaliştilor din Educaţie în faţa Guvernului. Care sunt nemulţumirile

Membrii Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ, Federaţiei Sindicatelor din Educaţie "Spiru Haret" şi Federaţiei Naţionale Sindicale "Alma Mater" vor protesta miercuri în faţa Guvernului.

de Redactia Observator

la 04.02.2026 , 07:29
Sindicaliştii sunt nemulţumiţi de măsurile adoptate de Executiv, care "influenţează salarizarea, condiţiile de muncă, statutul şi demnitatea profesiei didactice".

Potrivit reprezentanţilor celor trei sindicate, la protestul programat între orele 11:30 şi 14:00 sunt aşteptate să participe aproximativ 2.000 de persoane.

"Pe durata de desfăşurare a manifestaţiei se vor folosi bannere, pancarte şi mijloace audio, cu respectarea legislaţiei în vigoare", au informat organizatorii protestului.

