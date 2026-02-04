Membrii Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ, Federaţiei Sindicatelor din Educaţie "Spiru Haret" şi Federaţiei Naţionale Sindicale "Alma Mater" vor protesta miercuri în faţa Guvernului.

- Un nou protest al sindicaliştilor din Educaţie în faţa Guvernului. Care sunt nemulţumirile

Sindicaliştii sunt nemulţumiţi de măsurile adoptate de Executiv, care "influenţează salarizarea, condiţiile de muncă, statutul şi demnitatea profesiei didactice".

Potrivit reprezentanţilor celor trei sindicate, la protestul programat între orele 11:30 şi 14:00 sunt aşteptate să participe aproximativ 2.000 de persoane.

"Pe durata de desfăşurare a manifestaţiei se vor folosi bannere, pancarte şi mijloace audio, cu respectarea legislaţiei în vigoare", au informat organizatorii protestului.

Articolul continuă după reclamă

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Preferaţi operatorii reali sau pe cei cu Inteligenţă Artificială? Operatori reali Operatori AI

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰