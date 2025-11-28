Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Petrișor Peiu, ales președinte al Consiliului Național de Conducere al AUR. Cine sunt noii vicepreşedinţi

Petrişor Peiu a fost ales preşedinte al Consiliului Naţional de Conducere (CNC) al AUR, în urma votului intern desfăşurat între 24 și 27 noiembrie prin platforma electronică a partidului, au anunţat reprezentanţii formaţiunii. Partidul și-a stabilit și vicepreşedinţii.

de Redactia Observator

la 28.11.2025 , 11:01
Petrișor Peiu, ales președinte al Consiliului Național de Conducere al AUR. Cine sunt noii vicepreşedinţi Petrișor Peiu, ales președinte al Consiliului Național de Conducere al AUR. Cine sunt noii vicepreşedinţi - Inquam Photos / Sabin Cîrstoveanu

Potrivit unui comunicat al AUR, au fost aleşi şi vicepreşedinţii partidului. Aceştia sunt: Adrian Axinia, Răzvan Biro, Ramona Bruynseels, Mihai Enache, Andrei Guşă, Ramona Lovin, Mugur Mihăescu, Dumitrina Mitrea, Sorin Muncaciu, Valeriu Munteanu, Gianina Şerban, Dan Tanasă, Georgiana Teodorescu şi Nicolae Vlahu, transmite Agerpres.

În cursa pentru şefia CNC al AUR s-au înscris Gheorghe Piperea, Petrişor Peiu şi Sorin Muncaciu.

Pe 30 septembrie, Biroul Naţional de Conducere al AUR a decis convocarea Congresului Naţional al partidului pe 30 noiembrie, la Alba Iulia.

Articolul continuă după reclamă

Preşedintele AUR, George Simion, este singurul candidat pentru un nou mandat la şefia acestui partid.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

aur petrisor peiu vicepresedinti
Înapoi la Homepage
Comisia Europeană a aprobat cumpărarea marii companii din România de către miliardarul Rinat Ahmetov!
Comisia Europeană a aprobat cumpărarea marii companii din România de către miliardarul Rinat Ahmetov!
Chef Roxana Blenche este însărcinată! Celebrul bucătar de la Hello Chef va deveni mamă pentru a doua oară
Chef Roxana Blenche este însărcinată! Celebrul bucătar de la Hello Chef va deveni mamă pentru a doua oară
Universitatea Craiova, ca şi calificată în play-off-ul Conference League după 1-0 cu Mainz! Toate calculele
Universitatea Craiova, ca şi calificată în play-off-ul Conference League după 1-0 cu Mainz! Toate calculele
Doi soți au crezut că și-au cumpărat o casă cu 25.000 de dolari, dar de fapt au luat doar aleea de lângă ea. Ce greșeală au făcut
Doi soți au crezut că și-au cumpărat o casă cu 25.000 de dolari, dar de fapt au luat doar aleea de lângă ea. Ce greșeală au făcut
Ce au auzit vecinii în timp ce fetița de 10 ani din Timișoara era înjunghiată de mamă. Detalii halucinante
Ce au auzit vecinii în timp ce fetița de 10 ani din Timișoara era înjunghiată de mamă. Detalii halucinante
Comentarii


Întrebarea zilei
Ca să reduceţi facturile, v-aţi instala panouri fotovoltaice pe balcon?
Observator » Ştiri politice » Petrișor Peiu, ales președinte al Consiliului Național de Conducere al AUR. Cine sunt noii vicepreşedinţi