Petrişor Peiu a fost ales preşedinte al Consiliului Naţional de Conducere (CNC) al AUR, în urma votului intern desfăşurat între 24 și 27 noiembrie prin platforma electronică a partidului, au anunţat reprezentanţii formaţiunii. Partidul și-a stabilit și vicepreşedinţii.

Petrișor Peiu, ales președinte al Consiliului Național de Conducere al AUR. Cine sunt noii vicepreşedinţi - Inquam Photos / Sabin Cîrstoveanu

Potrivit unui comunicat al AUR, au fost aleşi şi vicepreşedinţii partidului. Aceştia sunt: Adrian Axinia, Răzvan Biro, Ramona Bruynseels, Mihai Enache, Andrei Guşă, Ramona Lovin, Mugur Mihăescu, Dumitrina Mitrea, Sorin Muncaciu, Valeriu Munteanu, Gianina Şerban, Dan Tanasă, Georgiana Teodorescu şi Nicolae Vlahu, transmite Agerpres.

În cursa pentru şefia CNC al AUR s-au înscris Gheorghe Piperea, Petrişor Peiu şi Sorin Muncaciu.

Pe 30 septembrie, Biroul Naţional de Conducere al AUR a decis convocarea Congresului Naţional al partidului pe 30 noiembrie, la Alba Iulia.

Preşedintele AUR, George Simion, este singurul candidat pentru un nou mandat la şefia acestui partid.

