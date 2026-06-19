Petrişor Peiu: Sperăm să fie alegeri anticipate pentru a ieşi din criza politică. AUR nu are cum să ia sub 35%

Senatorul AUR Petrișor Peiu a declarat, vineri, la Vaslui, că soluția cea mai bună în acest moment pentru România ar fi alegerile anticipate, pentru că aceasta ar reprezenta o formulă de ieșire din actuala criză politică, scrie Agerpres.

El a afirmat că, potrivit sondajelor de opinie, AUR nu are cum să obţină la alegeri, fie ele anticipate sau la termen, un scor mai mic de 35%, precizând că formaţiunea sa ar trebui să fie cea care va da premierul.

"Noi sperăm să fie alegeri anticipate ca o formulă de ieşire din actuala criză politică. Ăsta este scenariul de bază, în sensul în care este evident pentru toată lumea că o majoritate stabilă nu poate fi realizată în actuala aritmetică parlamentară şi atunci ieşirea democratică din orice stat din lumea occidentală sunt alegerile anticipate. Dacă preşedintele Nicuşor Dan nu va avea înţelepciunea să înţeleagă acest lucru, ne pregătim în egală măsură şi pentru alegerile din 2028. Orice scenariu de alegeri trebuie să ne prindă pregătiţi. Este evident din sondaje că, până la urmă, AUR va fi primul partid din ţară ca număr de voturi. Nu aş vrea să fac pronosticuri, dar cred că nu avem cum să scădem sub 35%. De foarte multe ori, în democraţii, ţările sunt guvernate de guverne de coaliţie. Nu este o problemă. Problema pentru noi este legată de faptul că un guvern din care vom face parte va trebui să fie condus de un prim-ministru nominalizat de AUR şi să aibă un program de guvernare în care să se regăsească chestiunile esenţiale la care noi ţinem, atât cele politice, cum ar fi revenirea la alegerile primarilor şi preşedinţilor de consilii judeţene în două tururi şi reducerea numărului de parlamentari la 300, cât şi chestiunile de ordin economic", a menţionat Petrişor Peiu.

Peiu: Reprezentanţii AUR nu vor merge la învestirea Guvernului Veştea

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Senatorul a declarat că, în ciuda unor informaţii apărute în spaţiul public, reprezentanţii AUR nu vor merge la învestirea Guvernului Veştea.

"Nu ştiu cine a vehiculat asta în spaţiul public. Senzaţia mea este că cineva se agaţă cu disperare de o justificare a unei acţiuni care ignoră realitatea. Realitatea este foarte clară. Noi am spus din prima jumătate de oră de după anunţul preşedintelui Nicuşor Dan că nu putem accepta o astfel de soluţie politică. Cu atât mai mult astăzi când există o propunere de listă de miniştri, o propunere de program de guvernare nu putem să votăm ceva la care nu am participat", a afirmat parlamentarul AUR.

Petrişor Peiu participă la întâlnirea "Când economia tace, antreprenorii plătesc", organizată de filiala judeţeană AUR Vaslui.