Plafonarea prețurilor la alimente încă 3 luni, susținută de PSD. Zamfir: Amendamentul a fost depus în Senat

PSD a depus un amendament în Senat pentru a prelungi plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază, chiar dacă subiectul nu a fost încă tranșat în cadrul coaliției de guvernare. Inițiativa vine în contextul scumpirilor tot mai accentuate, care afectează în special consumatorii cu venituri mici și medii, informează Mediafax.

de Redactia Observator

la 22.09.2025 , 13:27
Plafonarea prețurilor la alimente încă 3 luni, susținută de PSD. Amendamentul a fost depus în Senat Senatorul PSD, Daniel Zamfir participa la sedinta comisiei juridice de numiri, disciplina, imunitati si validari, din Senatul Romaniei, in Bucuresti, marti, 8 aprilie 2025 - Profimedia

Senatorii PSD au depus un amendament la Senat pentru prelungirea plafonării adaosului comercial la produsele de bază, deși decizia finală nu a fost încă luată în coaliție.

Senatorul PSD Daniel Zamfir a declarat: "A fost depus un amendament la Senat. Eu însumi am semnat acest amendament. Dorim ca plafonarea adaosului comercial pentru cele 17 produse de bază să fie prelungită cu cel puțin trei luni, pentru că am văzut cu toții că inflația a crescut galopant. Știți bine că factorul principal a fost majorarea TVA-ului și a prețurilor la energie. Or, dacă mai vii și cu această măsură de eliminare a plafonării adaosului comercial, în mod categoric inflația va crește".

El a precizat că i se pare mic un adaos de 20%, care să fie practicat de marile magazine.

Coaliția se clatină în jurul plafonării adaosului comercial, PSD presează pentru prelungire

Întrebat de ce senatorii PSD nu au așteptat decizia finală din coaliție, Zamfir a spus: "Lucrurile s-au stabilit în coaliție, în sensul că domnul Bolojan a spus că nu dorește sub nicio formă acest lucru (prelungirea măsurii – n.r.)".

Totuși, ședința în care urma să fie discutată prelungirea plafonării adaosului comercial la produsele de bază era programată marți, la ora 11.00, după întâlnirea cu retailerii. În acest sens, Zamfir a declarat: "Dacă mâine, în coaliție, se decide ca domnul prim-ministru să renunțe (...), eu cred că nu avem niciun motiv să nu retragem acest amendament".

"Nu forțăm nicio mână, pentru că plafonarea adaosului comercial la 17 produse nu are implicații bugetare. Aici nu discutăm despre reducerea cheltuielilor sau a personalului, ci pur și simplu este o măsură de protecție a oamenilor, în primul rând, a celor cu venituri mici și mijlocii, împotriva acestui val de scumpiri care ne va afecta în perioada următoare", a adăugat senatorul PSD.

psd guvern senat bolojan
