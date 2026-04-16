Planul lui Bolojan pentru descurajarea "băieților deștepți" din energie. Primele efecte, din această toamnă

Cancelaria premierului propune înăsprirea condiţiilor de racordarea la reţeaua electrică, pentru a descuraja proiectele neserioase sau speculative. "În prezent, doar o mică parte dintre proiectele aprobate ajung efectiv să fie construite, ceea ce indică existenţa unui fenomen speculativ semnificativ", a arată Guvernul.

Cancelaria prim-ministrului anunţă, miercuri seară, că a transmis către Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei un punct de vedere în cadrul dezbaterii publice privind modificarea regulilor de stabilire a garanţiilor financiare pentru racordarea la reţeaua electrică, garanţii pe care dezvoltatorii de parcuri fotovoltaice, eoliene şi alte capacităţi de producţie a energiei electrice trebuie să le constituie atunci când solicită racordarea la reţea.

"Propunerea ANRE vizează creşterea garanţiei de la 5% la 20% din tariful de racordare, măsură menită să reducă numărul proiectelor care blochează capacitate în reţea fără a fi realizate. Analizele arată însă că această creştere, deşi necesară, nu este suficientă pentru a rezolva problema. În prezent, doar o mică parte dintre proiectele aprobate ajung efectiv să fie construite, ceea ce indică existenţa unui fenomen speculativ semnificativ. În acest context, Cancelaria Prim-ministrului propune măsuri mai ferme şi mai eficiente", a transmis Executivul, într-un comunicat de presă.

Ce propune Cabinetul Bolojan

Potrivit documentului citat, în primul rând, se propune creşterea mai consistentă a garanţiei financiare, prin una dintre următoarele două variante:

o garanţie fixă, de 30 EUR pentru fiecare kW instalat – o formulă simplă şi transparentă, care leagă direct valoarea garanţiei de dimensiunea proiectului;

o formulă mixtă, care combină 50% din tariful de racordare cu 20 EUR/kW instalat, astfel încât să fie luate în calcul atât dimensiunea proiectului, cât şi costurile reale din reţea.

"Ambele variante conduc la un nivel al garanţiei suficient de ridicat pentru a descuraja proiectele neserioase, dar fără a bloca investiţiile reale", precizează Guvernul.

În al doilea rând, se propune ca garanţia să fie constituită mai devreme în proces, încă din faza depunerii cererii de racordare. "Această schimbare ar preveni situaţiile în care sunt consumate resurse administrative pentru proiecte care nu au susţinere financiară reală" mai arată sursa citată.

În al treilea rând, se recomandă reguli clare şi transparente privind gestionarea garanţiilor, respectiv:

executarea garanţiei dacă proiectul este abandonat nejustificat;

returnarea treptată a sumelor pe măsură ce proiectul avansează;

raportarea publică periodică a modului în care aceste garanţii sunt utilizate.

"Propunerile au în vedere şi experienţa Spaniei, unde mecanismul este mai strict şi aplicat într-o etapă mai timpurie a procesului. În acest model, dezvoltatorii sunt obligaţi să depună o garanţie fixă de 40 EUR pentru fiecare kW instalat, iar această garanţie trebuie constituită înainte de depunerea cererii de acces la reţea, nu ulterior analizei tehnice. În lipsa acestei garanţii, cererea nu este luată în considerare. Totodată, garanţiile sunt administrate printr-un sistem centralizat al statului, iar proiectele care nu avansează pierd sumele depuse.

Acest mecanism a permis eliminarea rapidă a proiectelor neviabile şi reducerea blocajelor din reţea, fără a afecta investiţiile reale, deoarece filtrează încă din faza iniţială proiectele care nu au o susţinere financiară solidă. Prin aceste măsuri, se urmăreşte reducerea blocajelor din reţea, creşterea transparenţei şi accelerarea proiectelor energetice serioase, în beneficiul întregii economii", se mai arară în comunicatul citat.

În 8 aprilie, premierul Ilie Bolojan a declarat, că, pentru a livra energie, este nevoie să ai acces la reţele şi ceea ce trebuie să facă Guvernul este să desfiinţeze avizele tehnice de racordare care blochează sau scumpesc acest acces.

Bolojan: Avem reţele blocate de proiecte speculative

Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri seară, că energia este unul dintre domeniile esenţiale în România, iar situaţia în care s-a ajuns, cu reţele blocate de proiecte speculative, companii de stat cu indicatori de performanţă nerelevanţi şi o piaţă afectată de volatilitate trebuie remediată.

”Energia este unul dintre domeniile esenţiale pentru dezvoltarea României. Astăzi, preţurile ridicate şi instabilitatea din piaţă sunt rezultatul unor blocaje, al unor reguli care au încurajat specula şi ineficienţa şi al unor întârzieri în investiţii care s-au acumulat în timp. Avem reţele blocate de proiecte speculative, companii de stat cu indicatori de performanţă nerelevanţi, o piaţă afectată de volatilitate şi întârzieri în dezvoltarea capacităţilor de stocare şi a marilor investiţii. Toate acestea se traduc în costuri mai mari pentru economie şi pentru cetăţeni”, a scris, miercuri seară, pe Facebook, premierul Ilie Bolojan.

Acesta anunţă că a semnat şi a trimis o propunere către Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei, în contextul dezbaterii care va avea loc joi, privind modificarea regulamentelor prin creşterea garanţiilor pentru dezvoltatorii de proiecte din domeniu.

”Scopul este ca proiectele speculative, care ocupă capacităţi în reţea fără a fi implementate, să îşi piardă autorizaţiile, iar proiectele care dispun de finanţare să poată fi realizate într-un timp cât mai scurt, contribuind astfel la creşterea producţiei de energie. Pentru a corecta aceste probleme, trebuie să intervenim simultan pe două planuri: să creştem producţia de energie şi să punem ordine în modul în care funcţionează piaţa”, afirmă premierul.

Acesta vorbeşte despre cinci direcţii de acţiune:

1. Deblocarea investiţiilor reale

”În prezent, accesul la reţele este blocat de un număr foarte mare de avize tehnice de racordare care nu se concretizează. Avem proiecte aprobate de aproape 10 ori peste necesarul real, dar peste 90% dintre ele sunt speculative şi nu se realizează. Acestea blochează investitorii serioşi, care fie sunt obligaţi să cumpere proiecte, fie să suporte costuri suplimentare pentru racordare”, afirmp premierul.

Potrivit acestuia, situaţia este corectată prin reguli mai stricte: ”creştem garanţiile, impunem termene ferme şi eliminăm proiectele care nu sunt duse la capăt”. ”Astfel, eliberăm reţelele şi redăm accesul celor care pot construi efectiv”, a transmis Bolojan.

2. Creşterea performanţei companiilor de stat din domeniul energiei

”Companiile de stat produc cea mai mare parte a energiei din România, dar performanţa lor este afectată de indicatori slabi, care măsoară activitatea, nu rezultatele. Lipsesc criteriile care să ducă la înlocuirea managementului atunci când obiectivele nu sunt îndeplinite, iar investiţii importante sunt întârziate ani de zile”, este de părere premierul.

Acesta anunţă că se va schimba abordarea: ”audităm contractele de mandat, introducem indicatori clari şi măsurabili, legaţi direct de performanţă, şi stabilim reguli fără echivoc pentru menţinerea în funcţie”.

3. Reducerea distorsiunillor din piaţa de energie

”O parte importantă din energie se tranzacţionează pe pieţele pe termen scurt, unde volatilitatea este ridicată şi preţurile sunt mai mari. În plus, există comportamente în piaţă care amplifică aceste distorsiuni şi afectează costul final pentru consumatori. Vom reduce dependenţa de piaţa spot, vom stimula contractele pe termen lung şi vom îmbunătăţi mecanismele de funcţionare ale pieţei, inclusiv prin creşterea lichidităţii şi o mai bună disciplină a actorilor implicaţi”, afirmă Bolojan.

4. Creşterea capacităţilor de stocare

Premierul afirmă că România a crescut în ultimii ani producţia din surse regenerabile, dar fără o dezvoltare suficientă a capacităţilor de stocare.

”Această lipsă generează dezechilibre în sistem şi costuri suplimentare. În prezent, capacităţile de stocare sunt încă limitate raportat la nevoi. Accelerăm investiţiile în baterii şi în stocarea prin pompaj, folosind fonduri europene şi scheme de sprijin, şi corelăm noile investiţii în regenerabile cu soluţii de stocare, pentru a stabiliza sistemul”, a mai scris premieurl pe Facebook.

5. Susţinerea investiţiilor strategice

Ilie Bolojan apreciază că proiectele majore din energie sunt esenţiale, dar multe dintre ele sunt întârziate de birocraţie, proceduri greoaie şi lipsa de coordonare.

”Interconectările, modernizarea reţelelor şi noile capacităţi de producţie trebuie accelerate. Vom simplifica procesele de autorizare şi vom reduce blocajele administrative, astfel încât aceste investiţii să fie duse la capăt într-un ritm care să răspundă nevoilor reale ale economiei”, anunţă prim-ministrul.

Potrivit acestuia, aplicarea acestor măsuri înseamnă corectarea unor disfuncţionalităţi majore care astăzi ţin preţurile sus şi blochează dezvoltarea. ”Primele efecte trebuie să apară din această toamnă, iar pe parcursul anului viitor românii trebuie să vadă o piaţă mai stabilă şi preţuri mai corecte la energie”, a mai transmis Bolojan.

