Video Distracția de 1 Iunie începe mai devreme. În Capitală are loc parada tramvaielor de epocă

Iar copiii încep distracţia de ziua lor în avans. Parada tramvaielor de epocă, joaca de-a poliţiştii, multe concerte şi ateliere îi aşteaptă încă de astăzi în tot Bucureştiul.

de Andreea Petrescu

la 31.05.2026 , 17:57
Google News ObservatorNewsAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește ObservatorNews pe DiscoverUrmărește ObservatorNews pe Discover

Vorbim așadar despre o călătorie în timp, pentru că parada tramvaielor de epocă este o activitate dedicată copiilor.

Este o activitate dedicată copiilor, această paradă a tramvaielor care circulă astăzi prin București, pe vechiul traseu al primei linii electrice din Capitală.

Au plecat la orele prânzului de la depoul Victoria și au ajuns în Piața Sfântul Gheorghe. Sunt câteva sute de copii care s-au urcat, dar și părinți, în aceste mijloace de transport în comun.

Articolul continuă după reclamă

Vorbim despre șapte tramvaie de epocă. Toate sunt vechi, cel mai vechi fiind din 1912 și a circulat zeci de ani pe liniile de tramvai din București.

Oamenii sunt entuziasmați. Cei mici sunt bucuroși că pot vedea astfel de "mașinuțe", cum le spun unii dintre ei, pe străzile Capitalei. Iar părinții și bunicii sunt nostalgici, pentru că unii dintre ei au prins aceste mijloace de transport în comun pe traseu.

Astăzi sunt activități peste tot în București, în toate sectoarele. În Sectorul 1, în Sectorul 3, iar Calea Victoriei este transformată într-un spațiu de joacă pentru copii.

Activitățile vor continua și mâine. În ceea ce privește STB, copiii de până în 18 ani au gratuitate pe mijloacele de transport în comun, inclusiv București City Tour.

Sunt activități și la Gara de Nord, în Parcul IOR, la un festival UniFest, la fel și în Piața Victoriei, precum și în sectoarele 1 și 6. 

Andreea Petrescu
Andreea Petrescu Like

A început ca o joacă în urmă cu aproape 20 de ani și s-a transformat repede în meserie. Undeva pe parcurs a devenit pasiune și chiar o boală pe care nu vreau să o vindec.

1 iunie ziua copilului copii
Înapoi la Homepage
„Drum lin. Îți mulțumesc”. Gică Popescu, în doliu. Mesaj copleșitor după moartea prietenului său
„Drum lin. Îți mulțumesc”. Gică Popescu, în doliu. Mesaj copleșitor după moartea prietenului său
Lucian Viziru, acuzat că „cerșește” pe TikTok. Ce probleme are actorul după ce a recunoscut consumul de substanțe interzise
Lucian Viziru, acuzat că „cerșește” pe TikTok. Ce probleme are actorul după ce a recunoscut consumul de substanțe interzise
Ioan Andone a văzut marea schimbare în echipa de start a FCSB-ului: „O mutare înșelătoare!”
Ioan Andone a văzut marea schimbare în echipa de start a FCSB-ului: „O mutare înșelătoare!”
Omul de pe Omu. Povestea meteorologului care trăiește la peste 2.500 de metri, cu pisica Rodica și vulpea Foxy
Omul de pe Omu. Povestea meteorologului care trăiește la peste 2.500 de metri, cu pisica Rodica și vulpea Foxy
Imagini de la priveghiul interlopului Ilie Bălăceanu, pe lux și opulență! Casa lui, plină ochi
Imagini de la priveghiul interlopului Ilie Bălăceanu, pe lux și opulență! Casa lui, plină ochi
Comentarii


Întrebarea zilei
Credeţi că autorităţile române au gestionat bine incidentul cu drona de la Galaţi?
Observator » Evenimente » Distracția de 1 Iunie începe mai devreme. În Capitală are loc parada tramvaielor de epocă
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.