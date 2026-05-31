Premierul interimar Ilie Bolojan a transmis duminică un mesaj cu ocazia Zilei Românilor de Pretutindeni, în care le-a mulțumit românilor din diaspora pentru contribuția lor la promovarea imaginii României și pentru păstrarea legăturii cu țara. Șeful Executivului a subliniat că statul român trebuie să rămână aproape de cetățenii săi aflați peste hotare și să dezvolte mecanisme reale de sprijin și colaborare pentru comunitățile românești din întreaga lume.

Bolojan, mesaj de Ziua Românilor de Pretutindeni: "Le transmit respectul și recunoștința mea" - Profimedia

"De Ziua Românilor de Pretutindeni, le transmit tuturor românilor aflați peste hotare respectul și recunoștința mea pentru modul în care păstrează vie legătura cu România. Prin ceea ce faceți zi de zi, prin valorile pe care le transmiteți copiilor voștri și prin felul în care reprezentați țara noastră, contribuiți la imaginea și puterea comunității românești din întreaga lume. Știu că drumul departe de casă vine adesea cu sacrificii și încercări", se arată în mesajul postat pe Facebook de premierul interimar Ilie Bolojan.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Articolul continuă după reclamă

El subliniază că "tocmai de aceea, România trebuie să rămână aproape de cetățenii săi oriunde s-ar afla, să îi asculte și să construiască punți reale de sprijin și colaborare".

"Vă mulțumesc pentru tot ceea ce faceți și pentru faptul că nu uitați niciodată de rădăcinile voastre. La mulți ani tuturor românilor de pretutindeni!", a mai transmis Ilie Bolojan.

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰