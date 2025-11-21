Surpriză cu o zi înainte să înceapă campania electorală pentru primăria Capitalei. Makaveli, influencerul care l-a susţinut pe Călin Georgescu la alegerile prezidenţiale, a anunţat că se retrage din cursă în favoarea Ancăi Alexandrescu. În condiţiile în care primii patru candidaţi au procente foarte apropiate, mişcarea ar putea reprezenta un avantaj pentru aceasta.

Makaveli, unul dintre influencerii nominalizați într-un raport SRI ca promotor al campaniei lui Călin Georgescu pe TikTok, şi-a retras astăzi candidatura la Primăria Capitalei, în favoarea Ancăi Alexandrescu. Decizia vine într-un moment în care primii patru clasaţi sunt despărţiţi de numai câteva procente. În sondajul realizat de Flashdata, Ciprian Ciucu este primul, cu 21,5%, urmat de Daniel Băluță - 20,5%, Cătălin Drulă - 19% şi Anca Alexandrescu - 18%. Cifrele diferă într-o altă cercetare de piaţă, în care a fost măsurată încrederea bucureştenilor în candidaţi.

Un sondaj INSCOP arată că cei doi primari de sector care se luptă pentru primăria Capitalei au cote foarte apropiate de încredere. Mai puţin de două procente îi despart pe Daniel Băluţă (33,8%) şi Ciprian Ciucu (32,1%). Candidatul USR, Cătălin Drulă, este pe locul trei cu 19%, urmat de candidata independentă Anca Alexandrescu (17,1%).

Sondajul este, însă, şi un test de popularitate pentru cei mai cunoscuţi politicieni. Nicuşor Dan (44,2%) este politicianul în care bucureştenii au cea mai mare încredere. Ilie Bolojan este pe locul doi. Premierul se bucură de încredere a 36,6% din respondenţi.

La aproape un an de la alegerile anulate, unul din patru bucureşteni are încredere în Călin Georgescu (25,9%) - cu Rusia implicată în susţinerea lui, potrivit procurorilor, el este anchetat acum de Parchetul General. Sub el sunt Dominic Fritz (17,2%) și Sorin Grindeanu (14,6%).

Fiecare dintre aceşti politicieni încearcă să împrumute candidatului pe care îl susţine cât mai mult din notorietatea şi încrederea de care se bucură.

Reporter: S-ar putea retrage Cătălin Drulă?

Nicuşor Dan: Pentru Anca Alexandrescu, nu? (...) Eu sunt un bucureştean care are un vot şi un fost primar care s-a ocupat de oraşul ăsta care şi-ar dori ca investiţiile să continue, ca mafia imobiliară care a operat să nu mai opereze.

Liberalul Ciprian Ciucu şi-a lansat programul în prezenţa premierului Ilie Bolojan. Planul său pe 10 ani este să facă din Capitală un oraş "sufragerie".

"Bucureştiul pus la punct este acel oraş în care ne place să trăim, să ieşim în spaţiul public, care ne face să ne dorim să nu plecăm în altă parte", a declarat Ciprian Ciucu.

Daniel Băluţă propune un contract moral. Vrea un oraş cu o calitate crescută a vieţii.

"Aş plăti de îndată ajutoarele sociale pe care PMB nu le-a plătit. Vedem că oraşul este brăzdat de gropi din cauza lucrărilor la reţelele de termoficare. Aş lua de îndată măsuri ca cei care se ocupă de schimbul acestor conducte să îşi respecte graficele", a declarat Daniel Băluţă.

Cătălin Drulă vrea să desfiinţeze primăriile de sector. Îl acuză pe Ciprian Ciucu de manipularea electoratului prin sondaje şi pe Daniel Băluţă, că evită dezbaterile.

"Îi anunţ că nu mă impresionaează şi că îi aştept la dezbateri. Cred că ar trebui să vină în faţa bucureştenilor şi să îşi prezinte cu curaj programul pentru că altfel înseamnă că le e frică şi fug de ceva", a declarat Cătălin Drulă.

Campania electorală începe la miezul nopţii şi se încheie cu 24 de ore înainte de startul votului.

