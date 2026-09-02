Comoara găsită de poliţişti în curtea unui presupus cămătar din Dâmboviţa. Banii erau îngropaţi

S-au lăudat pe TikTok cu teancuri de bani, iar imaginile n-au trecut neobservate. Când poliţiştii au ajuns la locuinţele unor suspecţi de camătă din Dâmboviţa, au făcut o descoperire surprinzătoare în curte. Banii nu erau într-un seif şi nici ascunşi prin casă, ci sub pământ.

Aproape 200.000 de lei, scoşi din pământ de poliţişti, în Dâmboviţa - Poliţia Română

Inspectoratul Judeţean de poliţie Dâmboviţa informează că miercuri, 2 septembrie, poliţişti din cadrul instituţiei, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Răcari, au pus în aplicare două mandate de percheziţie domiciliară, în localităţile Odobeşti şi Braniştea, la locuinţele a două persoane, bănuite de săvârşirea infracţiunii de camătă.

"În urma descinderilor, au fost descoperiţi 191.500 de lei, îngropaţi în curtea locuinţei uneia dintre persoanele vizate", precizează sursa citată.

Potrivit poliţiştilor, în cursul zilei de miercuri, vor fi duse la sediul Poliţiei, pentru audieri, opt persoane, dintre care şase sunt persoane vătămate.

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Înainte ca poliţiştii să le bată la uşă, suspecţii s-ar fi etalat pe TikTok cu teancuri de bani, imagini care au atras atenţia şi au căpătat o cu totul altă greutate după percheziţii.

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Cercetările sunt continuate, sub coordonarea procurorului de caz. Activităţile au beneficiat de sprijinul jandarmilor din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Dâmboviţa.