Anchetă DNA la Primăria Timișoara. Dominic Fritz acuză că este un "dosar politic": "Vin şi după echipa mea"

Preşedintele USR şi fost primar al municipiului Timişoara, Dominic Fritz, a declarat, miercuri, faptul că este posibil ca la DNA să fie în lucru un dosar care vizează mai mulţi oficiali ai Primăriei Municipiului Timişoara (PMT).

Posibil dosar DNA privind mai mulţi oficiali din Primăria Timişoara. Fritz: "Acum vin şi după echipa mea" - Arhivă

Potrivit fostului edil, el nu are nicio calitate în acest dosar, dar acuzaţia pare a fi abuz în serviciu pentru obţinerea unor foloase necuvenite în favoarea Municipalităţii, dar el susţine că nimeni nu a luat bani. "Acum vin şi după echipa mea. Se pare că este în lucru un dosar penal la DNA pentru mai mulţi oameni din Primăria Timişoara, pentru o dispută contabilă cu Colterm de acum cinci ani, îmbrăcată în cuvântul 'deturnare'. Doar că, la fel ca multe dosare politice care sunt la modă, nu a furat nimeni niciun ban. Acuzaţia pare să fie abuz în serviciu pentru obţinerea unor foloase necuvenite 'în favoarea Municipiului Timişoara'. (Acolo au ajuns dosarele de corupţie în România, că funcţionarii sunt acuzaţi că au favorizat Municipiul pentru care lucrează!). Zic că 'pare', pentru că nu am nicio calitate în acest dosar şi nu am primit nicio informare despre el. Dar cunosc speţa şi intuiesc despre ce este vorba", explică Dominic Fritz, într-o postare pe Facebook.

Reacţia lui Dominic Fritz

Dominic Fritz arată că în iarna 2021-2022, Guvernul a alocat bani pentru oraşe cu sistem de termoficare, iar PMT a transferat 67 milioane către Colterm în cadrul legal, ca subvenţii, nu ca un ajutor de stat ilegal. Dar, spune Fritz, DNA ar putea considera că banii ar fi trebuit alocaţi altfel, deşi alte primării care au procedat asemănător nu au probleme.

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"Pe scurt, în iarna foarte grea 2021/2022, Guvernul României a dat bani oraşelor care au sisteme de termoficare, pentru a uşura plăţile curente către companiile sau serviciile de termie. Aşa şi Primăria Timişoara a primit 67 milioane de la guvern şi a virat aceşti bani mai departe la compania municipală Colterm, conform legii. Ban cu ban. Nu a luat nimeni nimic acasă. Guvernul nu putea să vireze banii direct companiei, pentru că ar fi fost un ajutor ilegal de stat. La fel şi Primăria poate să dea bani legal doar în cadrul contractului nostru de delegare a serviciului de termoficare, avizat de Consiliul Concurenţei. Ministerul de Finanţe ne-a dat atunci în scris că putem vira banii doar în contul de "subvenţii". Colterm ar fi vrut să primească banii în plus ca un fel de 'transfer' suplimentar, în afara contractului existent. DNA pare acum să spună că trebuia să facem altfel, atunci. Sunt ferm convins că dacă am fi făcut-o altfel, acum am avea un dosar penal pentru obţinerea unor foloase necuvenite în favoarea Colterm şi ajutor ilegal de stat. Alte primării, care au făcut-o exact ca noi, nu au nicio problemă cu DNA", subliniază fostul primar USR al municipiului Timişoara.

Dominic Fritz afirmă că acest dosar, dacă există, este în acelaşi timp ridicol şi revoltător, existând riscul ca anchetele să descurajeze funcţionarii şi să fragmenteze lupta anticorupţie. "Când DNA vine după funcţionari care încearcă să-şi facă treaba cu bună credinţă, în loc să investigheze corupţia reală şi averile obscene ale unor politicieni, duce în derizoriu toată lupta anticorupţie. Mai mult, fix acesta este unul din motivele de ce România este blocată. Pentru că funcţionarii mai bine lasă lucruri nerezolvate în loc să rişte să vină cineva după cinci ani să le facă un dosar", punctează liderul USR.

Fostul edil spune că în mandatul său de primar Colterm a primit peste 1 miliard de lei subvenţii din bugetul Timişoarei şi a investit sute de milioane de lei în reabilitarea reţelei. "Cu toate momentele dificile - neplata certificatelor din anul 2020, înainte să ajung primar, intrarea Colterm în insolvenţă şi întreruperea serviciului pentru cinci zile în octombrie 2021 -, sunt mândru că am reuşit să ţinem termia din Timişoara nu doar într-o funcţionare bună, ci am găsit şi soluţii reale de salvare pentru viitor. Nicio campanie mediatică sau juridică nu va putea şterge asta", încheie Dominic Fritz.

Potrivit Antena 3, DNA a deschis un dosar penal care vizează toată conducerea Primăriei Timişoara, acuzată de abuz în serviciu. Fostul primar, Dominic Fritz, viceprimarul USR Ruben Laţcău, care acum conduce administraţia timişoreană, administratorul public Marius Creiveanu şi mai mulţi funcţionari, sunt acum în atenţia procurorilor. Anchetatorii au cerut oficial Primăriei Timişoara să le fie trimise mai multe documente din perioada 2021-2022, fiind suspectaţi că au deturnat 68 de milioane de lei.