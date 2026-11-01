Dominic Fritz: Obiectivul USR este clar, o guvernare fără PSD şi AUR

Preşedintele USR, Dominic Fritz, a declarat duminică, într-o conferinţă de presă susţinută alături de membrii noului Birou Naţional al partidului, că obiectivul formaţiunii este o guvernare fără PSD şi AUR, făcând o opoziţie acerbă, dar constructivă şi rămânând "câinele de pază" în faţa Guvernului PSD.

"Cu această echipă vom face tot posibilul ca USR să rămână şi să crească ca principala forţă reformistă din ţară. Vom face o opoziţie acerbă, dar constructivă, care va avea ca obiectiv să continue ceea ce au făcut miniştrii USR la guvernare, adică să livreze rezultate pentru români, să aducă soluţii reale, realiste pentru a îmbunătăţi traiul românilor. Vom fi în acelaşi timp şi câinele de pază al cetăţenilor în faţa unui Guvern PSD, care, fără să aibă o majoritate asumată în Parlament, va încerca să acapareze şi mai mult instituţiile statului şi toată puterea în stat. (...) Pentru o guvernare fără PSD şi AUR, noi vom căuta în următorii doi ani să mărim această coaliţie a forţelor reformiste şi cu siguranţă suntem şi deschişi pentru colaborarea cu PNL, în acest sens", a afirmat Dominic Fritz, potrivit Agerpres.

El a amintit printre rezultatele guvernării miniştrilor USR "salvarea" şantierului naval Mangalia, redeschiderea unor fabrici şi o mai bună protecţie a pădurilor.

"Aceste rezultate sunt reale, nu sunt doar retorică. Rolul nostru va fi să convingem oamenii că furia lor este legitimă, dar ea trebuie îndreptată împotriva celor care au creat corupţie şi sărăcie în România, nu împotriva unor duşmani virtuali din afara ţării. Aceasta este diferenţa dintre USR şi AUR", a transmis Dominic Fritz.

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Vicepreşedintele Radu Miruţă a spus că USR va merge în toate comunităţile, inclusiv acolo unde nu a fost prezent.

"Le cerem românilor să ne dea suficientă putere politică încât ceea ce am făcut în patru ministere să facem în 16. Am făcut treabă de 14%. Vă garantez că vom face treabă de 30%. USR iese din oraşele mari, ajunge acolo unde este durerea, unde familiile au fost destrămate, fiind nevoiţi să plece oamenii străinătate, acolo unde nu sunt locuri de muncă de prea multă corupţie care a închis fabrici şi a tăiat la fier vechi uzine unde oamenii lucrau. Aceasta va face ca USR să câştige alegerile în 2028 şi este datoria noastră să luptăm pentru acest lucru", a punctat el.

Vicepreşedinta USR Diana Buzoianu a criticat refuzul PSD de a organiza alegeri şi numirile politice ale noului guvern, în contrast cu concursurile reale organizate de miniştrii partidului său.

"Dacă erau cu adevărat atât de încrezători în ei, de ce atât de multă fugă de votul oamenilor? (...) În următorul an şi jumătate vom merge în toate judeţele şi comunităţile. (...) Românii nu mai vor să vadă astfel de instituţii nefuncţionând pentru ei. (...) Vom câştiga în 2028 încrederea românilor şi cu acea încredere vom arăta că se poate guverna cu totul şi cu totul altfel o ţară întreagă", a susţinut ea.

Noua conducere a USR, aleasă la congresul de sâmbătă, are un mandat de trei ani, în care partidul se va concentra pe construirea unei alternative de guvernare. Două treimi dintre membrii Biroului Naţional sunt nou-aleşi şi echipa include şapte vicepreşedinţi din toate regiunile ţării.