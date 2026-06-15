POT, deschis la discuţii cu Veștea: "România trebuie scoasă din blocaj"

Anamaria Gavrilă, preşedintele POT, afirmă că formațiunea pe care o conduce este dispusă să poarte discuții cu premierul desemnat, Adrian Veștea, în vederea depășirii blocajului politic și să susțină formarea unui guvern, dacă viitorul Executiv își asumă măsuri concrete pentru români.

POT a venit cu o serie de propuneri clare: protejarea companiilor strategice ale statului, menținerea veniturilor pentru medici, asistente, profesori și polițiști, precum și accelerarea digitalizării ANAF și a administrației publice.

„Am înaintat propunerile noastre care includ, în primul rând, protejarea companiilor strategice ale statului. Considerăm că niciun medic, profesor, asistent sau polițist nu trebuie să piardă bani prin viitoarea lege a salarizării. Vorbim despre oameni de care depind sănătatea, educația și siguranța de zi cu zi a românilor. În același timp, România are nevoie urgentă de digitalizarea ANAF, a primăriilor și a administrației publice pentru a reduce birocrația și risipa”, a declarat Anamaria Gavrilă, președinta POT.

POT, deschis la negocieri pentru formarea guvernului

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POT consideră că un viitor guvern trebuie să găsească soluții pentru reducerea risipei banului public și pentru o colectare mai eficientă a taxelor, fără ca nota de plată să fie pusă pe umerii celor care muncesc și oferă servicii esențiale pentru cetățeni.

„Suntem un partid de echilibru și avem deschiderea de a vorbi cu Veștea. România trebuie scoasă din blocaj. Suntem gata să discutăm cu orice forță politică dispusă să pună interesul românilor înaintea intereselor de partid”, a mai precizat Anamaria Gavrilă.

Orice susținere parlamentară din partea POT va depinde de respectarea unor obiective clare care să protejeze cetățenii, economia și nivelul de trai al românilor.