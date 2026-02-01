Predoiu îl contrazice pe Arafat: Interzicerea rețelelor sociale nu îi protejează pe copii, îi vulnerabilizează

Ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, îl contrazice pe Raed Arafat în privința limitării accesului copiilor la rețelele sociale, susținând că problema nu sunt platformele, ci modul în care sunt folosite. Predoiu spune că interdicțiile îi pot face pe copii mai vulnerabili, în timp ce educația și supravegherea îi ajută să navigheze în siguranță în mediul online, subliniind că MAI nu are atribuții în restrângerea libertății de exprimare și a accesului la informație, potrivit News.ro.

"⁠De principiu, nu sunt pentru interdicţii. Chiar şi în materia accesului minorilor sub o anumită vârstă la conţinut online. Nu rezolvă problema de fond: codul moral educat. Mai ales că o asemenea măsură e foarte greu de aplicat cu mijloacele din prezent. Platformele online au şi numeroase beneficii atunci când sunt folosite responsabil (stimularea creativităţii şi menţinerea legăturii cu alţi copii, acces rapid la informaţie etc). În plus, multe activităţi şcolare şi extracurriculare presupun deja utilizarea internetului. Cum poţi să opreşti toţi minorii să aibă acces online la anumite platforme?! Greu de aplicat, repet. Interdicţia totală nu face decât să creeze frustrare şi curiozitate excesivă, iar copiii pot ajunge să folosească aceste platforme pe ascuns, fără niciun fel de îndrumare sau protecţie. Uşor de depăşit un astfel de obstacol cu mijloacele prezente. Soluţia reală nu poate veni decât din educaţie solidă şi serioasă, pentru că libertatea fără educaţie este la fel de periculoasă", spune ministrul Predoiu.

El consideră că, în ceea ce priveşte relaţia minorilor cu conţinutul online, ideea e să investim în educaţie, rolul educaţiei sociale şi digitale fiind esenţial.

"Curricula şcolară ar trebui să includă cursuri care vizează o anumită axiologie şi explicaţii privind pericolele pentru minori din lumea online. Copiii trebuie învăţaţi să recunoască informaţiile false, manipularea, discursul instigator la ură sau comportamente toxice din mediul online. Fără aceste repere, ei pot ajunge uşor victime ale dezinformării, ale presiunii de grup sau ale persoanelor care profită de lipsa lor de experienţă", declară ministrul Afacerilor Interne.

Predoiu face o paralelă cu taberele de pregătire fizică despre care spune că erau "atât de populare în secolul trecut", în care se consolidau valorile morale şi fizice ale copiilor de la o vârstă fragedă, pentru a se descurca în natură, inclusiv în situaţii de pericol, apreciind că aceasta a fost o soluţie inteligentă la realitatea vremurilor acelea.

"Nu s-a mers pe interdicţia copiilor de a intra în pădure. Interdicţia pentru minorii sub 15 ani de a accesa conţinutul online nu rezolvă nimic, în plus va bloca resurse imense pentru aplicarea interdicţiei şi va umple centrele de detenţie cu minori. În schimb, educaţia socială îi poate ajuta pe copii să îşi dezvolte gândirea critică, empatia şi capacitatea de a lua decizii responsabile. În loc să li se spună: "Nu ai voie!" este mult mai eficient să li se explice de ce şi cum să se protejeze. Dialogul deschis cu părinţii şi profesorii, stabilirea unor reguli clare şi adaptate vârstei şi exemplul personal sunt elemente esenţiale pentru o relaţie sănătoasă cu mediului online", explică ministrul Afacerilor Interne.

El afirmă că aplicarea unei astfel de interdicţii trebuie făcută în paralel cu instituirea unui sistem ar trebui să fie capabil să detecteze când şi de unde cineva a intrat pe un anumit conţinut, ceea ce presupune înregistrări în baze de date şi supraveghere în masă.

"Cred că e un drum care ridică la rândul său multe pericole. Mai ales în ceea ce priveşte limitele democraţiei", notează Predoiu.

El se declară "de principiu" împotriva interdicţiilor şi în privinţa copiilor ajunşi la vârsta majoratului şi a libertăţii de expresie.

"Am fost adesea criticat pe nedrept pentru că Poliţia sancţionează un anumit tip de conţinut online sau că sancţionează campania electorală online după închiderea campaniei. Dar aceasta este prevederea legii române în vigoare. Poliţia este obligată să o aplice. Dacă se schimbă legea pe ideea de libertate de exprimare totală e una, dacă se merge pe ideea de interdicţii de conţinut, e alta. Eu cred că există şi o cale de mijloc, axată pe libertate de exprimare, dar cu interdicţie de conţinut privind instigarea la violenţă şi conţinut violent. E o iluzie să crezi că în actualul stadiu de dezvoltare a tehnologiei, poţi să interzici pe oricine postează un anumit tip de conţinut. Sfera interdicţiei trebuie să fie foarte îngustă, tot ce e legat de ideea de violenţă şi vătămări fizice. Dacă începem să pedepsim orice nu ne convine din punct de vedere ideologic sau politic, intrăm pe un drum periculos care duce direct către o lume orwelliană. În concluzie, problema nu este existenţa platformelor online, ci modul în care sunt folosite. Interzicerea lor nu îi pregăteşte pe copii pentru realitate, ci îi face mai vulnerabili. În schimb, o educaţie socială solidă, combinată cu supraveghere (de către părinţi şi profesori) şi comunicare, îi ajută să navigheze în siguranţă în mediul digital şi să nu cadă pradă instigării sau influenţelor negative din online", spune Predoiu.

El subliniază că a făcut aceste precizări strict din perspectivă de avocat, senator şi membru al unui partid care are în "ADN-ul său ideologic" libertatea şi valori conservatoare în general., dci a formulat un punct de vedere politic, nu administrativ., Ministerul de Interne neavând atribuţia stabilirii unor limite legale de libertate în materie de liberă exprimare şi acces la informaţie, ci doar de a aplica ce legiferează Parlamentul în această materie.

Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, secretarul de stat în MAI Raed Arafat apreciază, în contextul recentelor evenimente în care au fost implicaţi minori, că a venit momentul potrivit ca şi România să facă un pas curajos şi responsabil şi să se alăture statelor care discută sau au decis deja limitarea accesului copiilor şi adolescenţilor la reţelele de socializare. "Copilăria şi adolescenţa nu trebuie sacrificate pentru profitul platformelor digitale", argumentează Arafat.

"Este momentul ca parlamentarii României să îşi asume această responsabilitate şi să iniţieze un cadru legislativ clar care să limiteze accesul copiilor şi adolescenţilor sub 15–16 ani la reţelele de socializare. Nu este o măsură împotriva tehnologiei, ci o investiţie în sănătatea, echilibrul şi viitorul generaţiilor tinere", a mai spus Arafat.

Ulterior, el a precizat că "singură, această măsură nu rezolvă problema, dacă nu este însoţită de un proces educaţional foarte important şi pentru părinţi, şi pentru copii, cum este modelul finlandez, unde copiii încep să fie pregătiţi pentru a confrunta sau să intre pe spaţiul online, de la primele clase".

