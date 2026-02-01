Xi Jinping conduce de unul singur armata Chinei după epurarea generalilor

Liderul chinez Xi Jinping a preluat controlul direct asupra armatei după o amplă epurare în urma căreia au fost înlăturaţi mai mulţi oficiali de rang înalt, inclusiv un vechi aliat şi prieten din copilărie.

Mișcarea reduce drastic orice voce internă care i-ar fi putut tempera deciziile privind Taiwanul, insula democratică și autoguvernată pe care Beijingul o revendică drept parte a Chinei, scrie Wall Street Journal.

Arestarea generalului Zhang Youxia, aliat vechi al lui Xi și prieten din copilărie, pe care liderul chinez îl numea "fratele mai mare", marchează un moment-cheie. Odată cu dispariția sa din vârful armatei, Xi rămâne practic singurul decident real în chestiuni militare majore, inclusiv într-un eventual conflict cu Taiwanul.

Strategia Beijingului pentru a slăbi rezistenţa Taipeiului

Momentul este sensibil. Armata chineză se apropie de termenul-limită din 2027 stabilit de Xi pentru "modernizare", interpretat de mulți analiști ca un obiectiv de pregătire pentru un scenariu legat de Taiwan. Totuși, potrivit experților în politică externă și securitate, o invazie pe termen scurt este acum mai puțin probabilă, tocmai din cauza instabilității din conducerea militară, după ce Xi a îndepărtat cinci dintre cei șase generali de top pe care îi numise personal în urmă cu doar trei ani.

În schimb, Beijingul pare să se orienteze către o strategie de presiune constantă, menită să slăbească rezistența Taipeiului fără a declanșa un război deschis. Aceasta include exerciții militare tot mai frecvente, care simulează o blocadă aeriană și maritimă a Taiwanului, precum și acțiuni de intimidare cu rol psihologic.

"Abordarea lui Xi este, în acest moment, o campanie coercitivă mai largă, care combină postura militară cu presiuni economice și cibernetice", a declarat Laura Rosenberger, fost oficial american de rang înalt pentru securitate națională și principal diplomat al SUA în Taiwan în timpul administrației Biden.

Pe lângă presiunea militară, China deschide noi fronturi prin așa-numitul război juridic. Autoritățile de la Beijing folosesc legislația internă pentru a viza oficiali taiwanezi și pentru a crește riscurile pentru cetățenii din Taiwan care călătoresc în China continentală, unde activități politice considerate până recent banale pot fi reclasificate drept infracțiuni.

Oficialii taiwanezi acuză, de asemenea, intensificarea atacurilor cibernetice chineze, menite să paralizeze infrastructuri critice, precum energia și sistemul de sănătate. În paralel, Beijingul își sporește presiunile asupra unor țări din regiune, inclusiv Japonia, pentru a izola diplomatic Taiwanul.

Mesajul transmis este clar: chiar dacă vârful conducerii militare chineze este în plină schimbare, obsesia lui Xi pentru Taiwan rămâne neschimbată, la fel ca și capacitatea Chinei de a sufoca liniile de aprovizionare ale insulei și de a-i eroda rezistența economică.

De ce a fost înlăturat generalul Zhang Youxia

Motivele exacte ale înlăturării lui Zhang Youxia, anunțată oficial pe 24 ianuarie, rămân neclare. Într-un briefing cu ușile închise, liderilor militari li s-a spus că Zhang ar fi divulgat secrete nucleare către SUA și ar fi acceptat mită, acuzații extrem de grave, deși Partidul Comunist nu oferă întotdeauna versiuni complete sau exacte nici propriilor cadre. Ministerul chinez al Apărării a avertizat public împotriva speculațiilor nefondate și a făcut trimitere doar la ancheta privind încălcări ale disciplinei de partid și ale legii.

O altă ipoteză este că Zhang și Xi ar fi avut viziuni diferite asupra calendarului de pregătire pentru un conflict cu Taiwanul. Potrivit unei analize publicate pe 26 ianuarie de expertul K. Tristan Tang, de la Jamestown Foundation, Xi ar fi dorit ca armata să atingă capacitatea de operațiuni comune până în 2027, în timp ce Zhang ar fi văzut acest obiectiv mai realist abia în jurul anului 2035.

După arestarea lui Zhang, un editorial din principalul ziar al armatei l-a acuzat că a "călcat în picioare" sistemul de responsabilitate al președintelui Comisiei Militare Centrale, principiul care consfințește controlul absolut al lui Xi asupra armatei. Formularea sugerează, spun analiștii, că Zhang ar fi fost perceput drept o provocare politică la adresa autorității lui Xi.

În opinia Laurei Rosenberger, o opțiune militară credibilă rămâne esențială pentru strategia Beijingului, deoarece oferă "pârghia necesară pentru a epuiza voința Taipeiului". Administrația Trump a declarat că nu susține nicio modificare unilaterală a status quo-ului în Strâmtoarea Taiwan și că va menține o postură militară menită să descurajeze un conflict. Totuși, unii analiști avertizează că eliminarea unor generali experimentați ar putea crește riscul de erori de calcul.

"Pentru ca strategia de descurajare a SUA să funcționeze, Xi Jinping ar trebui să fie înconjurat de generali competenți, capabili să îi ofere sfaturi obiective", a scris Drew Thompson, fost strateg al Pentagonului. În lipsa acestora, spune el, Xi riscă să conducă o armată de peste un milion de oameni ca pe un "comitet cu un singur om".

Ce rol joacă SUA

Eliminarea lui Zhang indică și un nivel de încredere fără precedent al lui Xi în perspectiva reunificării cu Taiwanul, susținut atât de controlul total asupra armatei, cât și de o reevaluare a determinării Washingtonului. La Beijing, Donald Trump este perceput ca având un apetit redus pentru o intervenție militară costisitoare în regiune.

Chiar și recenta vânzare de arme către Taiwan, în valoare de 11,1 miliarde de dolari, cea mai mare din istorie, este interpretată de liderii chinezi mai degrabă ca un sprijin pentru industria americană de apărare decât ca un angajament ferm de securitate.

Xi mizează pe viitoarele întâlniri cu Trump pentru a slăbi încrederea Taipeiului în sprijinul SUA, inclusiv prin posibile concesii comerciale. În paralel, Washingtonul susține că își concentrează strategia pe creșterea costurilor unei eventuale acțiuni militare chineze, cu scopul de a preveni un conflict deschis și dominarea regiunii de către Beijing.

