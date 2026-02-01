Trei români fără bilet au amenințat un controlor cu un cuțit în Austria
Trei cetățeni români au fost prinși fără bilete valabile într-un tren care circula în Austria. Unul dintre ei l-a amenințat pe controlor cu un cuțit. Poliția a intervenit, cei trei fiind reținuți după o altercație.
Trei români, cu vârste de 40, 48 și 55 de ani, au fost depistați, joi, de controlor fără bilete de călătorie, într-un tren care avea destinația Salzburg, notează publicația Kronen Zeitung, potrivit Mediafax.
După ce controlorul le-a spus că trebui să coboare din tren, bărbatul de 55 de ani a scos cuțitul la controlor.
Controlorul, ameninţat cu cuţitul
Controlul a alertat poliția care a intervenit la gara din Vöcklabruck pentru a-i legitima pe români. Situația a degenerat rapid, întrucât bărbatul de 40 de ani a devenit extrem de agresiv, opunând rezistență și încercând în repetate rânduri să atace polițiștii.
Autoritățile au precizat că acesta se afla într-o stare avansată de ebrietate.
Parchetul a decis eliberarea bărbaților mai în vârstă. Bărbatul de 40 de ani a fost audiat după ce și-a revenit din starea de ebrietate, și-a recunoscut faptele, astfel fiind deschis dosar penal pe numele lui.
