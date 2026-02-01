Antena Meniu Search
Trei români fără bilet au amenințat un controlor cu un cuțit în Austria

Trei cetățeni români au fost prinși fără bilete valabile într-un tren care circula în Austria. Unul dintre ei l-a amenințat pe controlor cu un cuțit. Poliția a intervenit, cei trei fiind reținuți după o altercație.

de Redactia Observator

la 01.02.2026 , 17:18
Trei români fără bilet au amenințat un controlor cu un cuțit în Austria Simboluri și semne ale forțelor de poliție din Austria

Trei români, cu vârste de 40, 48 și 55 de ani, au fost depistați, joi, de controlor fără bilete de călătorie, într-un tren care avea destinația Salzburg, notează publicația Kronen Zeitung, potrivit Mediafax.

După ce controlorul le-a spus că trebui să coboare din tren, bărbatul de 55 de ani a scos cuțitul la controlor.

Controlorul, ameninţat cu cuţitul 

Controlul a alertat poliția care a intervenit la gara din Vöcklabruck pentru a-i legitima pe români. Situația a degenerat rapid, întrucât bărbatul de 40 de ani a devenit extrem de agresiv, opunând rezistență și încercând în repetate rânduri să atace polițiștii.

Autoritățile au precizat că acesta se afla într-o stare avansată de ebrietate.

Parchetul a decis eliberarea bărbaților mai în vârstă. Bărbatul de 40 de ani a fost audiat după ce și-a revenit din starea de ebrietate, și-a recunoscut faptele, astfel fiind deschis dosar penal pe numele lui.

Redactia Observator
Redactia Observator

