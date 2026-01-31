Puzzle-ul nu mai e demult un simplu joc care ne umple timpul. Este o activitate care ne antrenează atenția, memoria și, de ce nu, lucrul în echipă. În plus, mai nou, adună, tot mai des, oameni de toate vârstele în cluburi de profil. Există reguli, clasamente și competiții oficiale, inclusiv la nivel internațional, iar România e şi ea reprezentată. Mii de piese, zeci de mâini și o singură imagine care prinde contur, pas cu pas. Pentru unii, e relaxare și timp departe de ecrane, pentru alții, antrenament, strategie și chiar performanță.

Participanții pot veni cu propriile puzzle-uri sau pot alege din colecția clubului, iar evenimentul nu este doar despre asamblare, ci și despre comunitate.

Dacă o persoană poate termina un astfel de puzzle de cincizeci de piese în 10 minute, ei bine, dacă vorbim de un model mai complex, de 500 de piese - e nevoie de muncă de echipă. Aici, de exemplu, au lucrat 4 persoane aproximativ 30 de minute și .. este gata.

Jocul care a prins tot mai mult teren în România

Fenomenul adună generații diferite în jurul aceleiași mese: de la copii care descoperă puzzle-ul ca joc educativ, până la adulții care îl văd ca pe o pasiune sau un exercițiu de performanță.

"La început, începi să faci chestiile mai ușoare și cu cât avansezi trebuie să faci chestiile grele. Dar eu nu mă las bătută! Exemplul meu a fost mami care este destul de profesionistă. Poate face un puzzle de 500 de piese într o oră și puțin!", a declarat o fetiţă.

"A devenit o metodă de relaxare după o săptămână grea, pentru a sta departe de ecrane, de telefoane. M-am gândit că e mai bine, e mai sănătos pentru memorie, pentru concentrare.. Soțul meu ar spune că fac prea des, dacă îl găsesc deschis pe masă nu mă pot abține până nu îl termin!", povesteşte Cristina.

Și dacă pentru unii, este un mod relaxant de a-și petrece timpul liber, pentru alții, e un adevărat antrenament al concentrării și al răbdării.

"Fac pe unde apuc, pe la prieteni, prin vecini.. Mie îmi plac în general puzzle mari cu multe mii de piese. Cel mai mare pe care l-am făcut are 18 mii de piese, are 6 m pătrați", mai spune Cristina.

Cei mai competitivi își pot testa abilitățile contra-cronometru în campionate oficiale, atât individuale, cât și pe echipe. Primele 3 locuri sunt premiate.

"La primele două participări am obținut locul 3, o dată cu echipa și o dată la individual, chiar dacă este o liga a doua. Chiar mi-a dat curaj și îmi doresc să merg și mai departe la concursuri internaționale", a declarat Roxana.

"Pur și simplu, m-am gândit la un regulament, inspirat de concursurile de afară. E gândit cumva să aibă etape lunare. Anul trecut am fost la campionatul european de Jigsaw Puzzle la Budapesta. Am fost cu mai multe persoane de la club. Și evident, plănuim și anul acesta să mergem la campionatul internațional la Istanbul, în Turcia", a declarat Alexandru Roman - Fondator club de puzzle.

Clubul oferă posibilitatea membrilor inclusiv să vândă, să cumpere sau să facă schimb de jocuri, într-o zonă special amenajată pentru trocuri. Prima competiție oficială din acest an este programată în martie.

