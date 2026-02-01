Antena Meniu Search
Un băiat de 18 ani, a 41-a victimă în urma incendiului din Crans-Montana. Tânărul a murit la spital

Un tânăr elvețian în vârstă de 18 ani este cea de-a 41-a persoană care și-a pierdut viața în urma incendiului produs într-un bar din stațiunea elvețiană Crans-Montana în noaptea de Anul Nou, au anunțat duminică autoritățile judiciare locale.

de Redactia Observator

la 01.02.2026 , 17:21
"Un cetățean elvețian în vârstă de 18 ani a decedat la spitalul din Zurich pe 31 ianuarie", a anunțat procurorul general al cantonului Valais. "Bilanțul incendiului din barul Le Constellation din 1 ianuarie 2026 a urcat acum la 41 de persoane decedate", a adăugat sursa menționată.

Precedentul bilanț indicat de autorități era de 40 de morți și 116 răniți. Câteva zeci dintre răniți, mulți în stare gravă, sunt încă spitalizați în Elveția, dar și în Franța, Germania, Italia și Belgia.

Incendiul din barul "Le Constellation", ale cărui victime au fost mai ales adolescenți și tineri adulți, a fost provocat, conform anchetei, de artificii care au inflamat spuma insonorizantă cu care era izolat plafonul subsolului barului.

Ancheta ar trebui să clarifice circumstanțele exacte ale incendiului, respectarea normelor de către proprietari și diferitele responsabilități. În calitate de proprietari ai localului, soții francezi Jacques și Jessica Moretti fac obiectul unei anchete penale pentru "omor din neglijență, leziuni corporale din neglijență și incendiu din neglijență".

Ancheta penală îi vizează de miercuri și pe doi responsabili cu securitatea ai primăriei din Crans-Montana, care a recunoscut recent că din 2019 nu mai fusese efectuată nicio inspecție de securitate și anti-incendiu la barul "Le Constellation".

