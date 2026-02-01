Anchetatorii au stabilit, în urma verificărilor, că fragmentele de cadavru găsite în extravilanul Sloboziei aparțin unei femei de 75 de ani, din municipiu, conform News.ro.

Cadavrul sfâșiat descoperit lângă Slobozia a fost identificat. Victima, o localnică de 75 de ani - arhivă

Potrivit IPJ Ialomiţa, cercetările sunt continuate sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Slobozia, pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care a survenit decesul şi pentru dispunerea măsurilor legale care se impun.

Cazul a intrat în atenţia autorităţilor sâmbătă, 31 ianuarie, după ce o persoană a apelat numărul unic de urgenţă 112, anunţând că a observat rămăşiţe posibil umane lângă o locuinţă din cartierul Tineretului din municipiul Slobozia, în timp ce îşi plimba câinele.

La faţa locului a fost trimisă o echipă operativă complexă, iar poliţiştii au demarat căutări extinse în zonă, fiind verificată o suprafaţă de 122 de hectare, cu participarea a aproximativ 40 de poliţişti, jandarmi şi poliţişti locali, două echipe canine pentru prelucrarea urmei de miros şi detectarea cadavrelor, precum şi cu sprijinul unei drone a Poliţiei Locale Slobozia.

Ulterior, duminică, în continuarea verificărilor efectuate în extravilanul municipiului, poliţiştii au descoperit părţi ale unui cadavru, care păreau a fi fost dezmembrate de animale, acestea fiind transportate la Serviciul de Medicină Legală Ialomiţa pentru expertizare.

Ancheta este în desfăşurare sub coordonarea procurorului de caz.

Poliţiştii din Ialomiţa au descoperit, duminică, părţi ale unui cadavru în extravilanul municipiului Slobozia, în continuarea cercetărilor demarate după ce, sâmbătă, au fost semnalate rămăşiţe posibil umane în cartierul Tineretului.

