Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu şi-a dat demisia. Anunţul a fost făcut pe pagina sa personală de Facebook. Decizia lui Moşteanu vine după ce a fost acuzat că şi-a falsificat CV-ul în urmă cu zece ani, pentru a primi o funcţie într-o societate controlată de stat. În locul lui, premierul Ilie Bolojan l-a numiti interimar pe Radu Miruță, actualul ministru al Economiei, a fost numit interimar la Apărare de premierul Ilie Bolojan

Premierul Ilie Bolojan l-a numit interimar la Apărare pe Radu Miruță, actualul ministru al Economiei - arhivă

Doar 5 luni a rezistat în funcția de ministru al Apărării Ionuț Moșteanu. El și-a depus demisia, vineri, după o discuție pe care a avut-o înainte la telefon cu președintele Nicușor Dan.

Într-o postare pe pagina personală de Facebook, Ionuţ Moşteanu susţine că a discutat cu președintele Nicușor Dan, cu premierul Ilie Bolojan și cu liderul USR Dominic Fritz, după care a luat această decizie de a demisiona din funcția de ministru al Apărării.

"Fac acest gest cu asumare și cu respect față de armata română pentru că România și Europa se află acum sub asaltul Federației Ruse, iar securitatea națională trebuie apărată cu orice preț. Nu vreau ca discuțiile despre formarea mea și greșelile pe care le-am făcut acum mulți ani să-i distragă de la această misiune grea pe cei care conduc acum România", a scris Ionuț Moșteanu.

Articolul continuă după reclamă

Radu Miruță, numit interimar la Apărare

La scurt timp după demisia lui Moşteanu, a venit un anunț și din partea Guvernului. Premierul Ilie Bolojan a luat act de demisia acestuia și în același timp din funcția de vicepremier. Ilie Bolojan i-a propus lui Nicușor Dan ca interimatul în funcția de ministru al Apărării să fie preluat de colegul lui Ionuț Moșteanu din USR, ministrul economiei Radu Miruță. Acesta va ocupa funcția de ministru al Apărării până când va fi ocupată în urma negocirilor din coaliție, cel mai probabil de o altă propunere făcută de USR. Asta pentru că la formarea coaliției și a guvernului condus de Ilie Bolojan, ministerul Apărării le-a revenit celor din USR.

Scandalul dimplomei lui Moşteanu

Ionuț Moșteanu și-a trecut în CV faptul că ar fi urmat cursurile facultății de management la Universitatea Privată Ateneum din Capitală în perioada 1996-2000. Doar că această universitate susține că Ionuț Moșteanu nu i-a fost niciodată student, lucru pe care chiar fostul minitru al Apărării l-a recunoscut într-o postare pe pagina personală de Facebook.

Ionuț Moșteanu a spus că a făcut în grabă un model de CV pe care l-a luat de pe internet și ar fi uitat să șteargă Universitatea Ateneum. Asta în condițiile în care Universitatea Ateneum apare în CV-ul pe care Ionuț Moșteanu l-a depus în 2015, atunci când a devenit pentru prima oară membru al Guvernului. Ionuț Moșteanu fusese angajat atunci la Ministerul Transporturilor, drept consilier al ministrului Dan Costescu în guvernul condus de Dacian Cioloș. Tot atunci Moşteanu era și membru în Consiliul de Administrație al Tarom.

Însă joi a postat pe pagina personală de Facebook diploma de inginer de la universitatea reală pe care a urmat-o. E vorba despre o altă universitate privată din Capitală, Bioterra, acolo unde fostul ministru al Apărării a urmat cursuri în perioada 1996-1999. Însă diploma de licență, examenul de licență, l-a dat 16 ani mai târziu, mai exact în anul 2015.

Marius Gîrlaşiu Like Jurnalism înseamnă să publici tot ceea ce alții - de regulă liderii politici - nu vor să fie publicat. Orice altceva înseamnă doar Relații Publice. Nu am spus-o eu, a spus-o marele scriitor britanic George Orwell. ➜

Întrebarea zilei Ca să reduceţi facturile, v-aţi instala panouri fotovoltaice pe balcon? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰