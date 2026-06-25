Birourile permanente reunite ale Camerei Deputaților și Senatului au decis joi convocarea Parlamentului în ședință comună pe 29 iunie. În cadrul acesteia, președintele Statului Israel, Isaac Herzog, aflat în vizită oficială în România, va susține un mesaj, potrivit Agerpres.

Preşedintele Israelului vine în România. Isaac Herzog se va adresa Parlamentului luni, de la ora 17:00 - Shutterstock

Potrivit unui memorandum aprobat de conducerea Parlamentului, pe 28 și 29 iunie, președintele Statului Israel, Isaac Herzog, va efectua o vizită oficială în România.

"Cu acest prilej, președintele Statului Israel și-a exprimat dorința de a adresa un mesaj parlamentarilor români reuniți în ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului. În acest context, vor fi invitați la ședința comună șefii misiunilor diplomatice ale statelor membre ale Uniunii Europene, ai Ucrainei și Republicii Moldova cu reședința la București. De asemenea, la această ședință vor participa și invitați ai Ambasadei Statului Israel la București", se arată în document.

Ședința comună va avea loc în data de 29 iunie, de la ora 17:00.