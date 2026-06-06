Nicuşor Dan, de ce nu au intervenit autoritățile în cazul dronei marine: Radarele normale nu le văd

Preşedintele Nicuşor Dan a convocat pentru sâmbătă o şedinţă de lucru dedicată analizării incidentului provocat de dronele marine care au explodat în Portul Constanţa şi în largul Mării Negre, precum şi evaluării măsurilor necesare pentru consolidarea apărării şi securităţii pe litoralul românesc. După o ședință de aproape patru ore, la care au participat și șeful Armatei, ministrul Apărării și cel al MAI, șeful statului a făcut declarații, subliniind că, deși aparatul era ucrainean, de vină pentru acest incident grav este Rusia.

Principalele declarații:

Am avut o dronă ucraineană parte dintr-un set de patru drone ucrainene care au pierdut controlul. Erau încărcate cu explozibil. Ucraina este țara agresată. Pentru orice fel de evenimente care apar responsabilă este Rusia pentru că esta țara agresoare și Ucraina se apară.

În primul rând, a fost întrebarea de ce, pentru o informație care a fost la ora 6:10, s-a intervenit în jurul orei 10. Răspunsul este că, în urma informației care a fost la ora 6:10, primele echipaje de specialiști care au ajuns acolo au ajuns la ora 6:47. Deci, o jumătate de oră mai târziu. Acest tip de situații este prevăzut în niște protocoale și ele au început activitățile conform protocoalelor. Prima parte a acestei activități fiind degajare

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Deci, începând cu 6:47, operațiunile s-au desfășurat conform protocoalelor. La ora 10:00 a existat informația că această dronă se va autodetona la ora 10:26 și, la ora 10 și foarte puține minute, toate persoanele care erau deja implicate în această operațiune, care ar fi presupus neutralizarea, comunicațiile cu nava și remorcarea ei pentru a fi dusă într-un poligon militar, au părăsit și ele perimetrul pentru a nu fi puse în pericol.

Protocolul a fost respectat

S-a mai spus că nu a existat o coordonare între instituțiile statului care sunt implicate. Așa cum am spus, există un protocol care definește ceea ce face fiecare dintre autorități într-o situație ca asta. Acest protocol a fost respectat.

Am fost într-o situație în care, într-o zonă civilă, am avut o încărcătură militară și, conform protocolului, autoritatea civilă a sesizat autoritățile responsabile, respectiv Armata și SRI-ul. Ele au venit la fața locului. În paralel, au alertat autoritățile de protecție civilă, care și-au asumat responsabilitatea de a degaja zona posibil afectată de oameni.

A existat o speculație conform căreia dronele urmăreau o navă fantomă, nu este un vas din flota fantomă, este un vas care a făcut tipul acesta de trasee comerciale.

Ancheta despre ce s-a întâmplat și cum au ajuns dronele lângă Portul Constanța. Un răspuns vom avea probabil într-un interval de 7-10 zile în urma culegerii de informații

Cât este de pregătită România pentru tipul acesta de evenimente? În primul rând este o tehnologie nouă, dezvoltată în contextul acestui război și nu de la începutul lui. Ne adaptăm noi toți la tehnologia pe care acest război a generat-o.

România este în proces de înzestrare inclusiv conform graficului acestui proces de înzestrare, chiar luna viitoare vor veni niște echipamente în România. În urmă cu câteva săptămâni Forțele Navale Române au participat la un exercițiu NATO dedicat exact acestui tip de amenințări. Suntem în proces de adaptare la o tehnologie nouă. În săptămâna care începe la 10 iunie, la solicitarea României, va exista în NATO o sesiune dedicată Mării Negre.

Românii întreabă în mod legitim cât de sigur vom fi dacă venim la Marea Neagră pe litoral. În 10 iunie avem discuție la NATO și așteptăm o suplimentare de echipamente. MApN, MAI, Poliția de Frontieră vor suplimenta echipajele care fac misiuni de cercetare și recunoaștere a pericolelor. Nu au fost victime pentru că, cu echipamentele pe care le au, instituțiile statului au acționat corespunzător.

Întrebare: Ce autoritate se face vinovata că drona a reușit să intre în port fără ca nicio autoritate să se sesizeze?

Este o tehnologie nouă, suntem în aceeași situație cu dronele aeriene. Este o tehnologie nouă. România nu este singura țară care a avut probleme de acest tip. Toți ne adaptăm pentru acest tip de tehnologie. (…) Tehnologia pe care noi o folosim era pentru obiecte mai mari pentru care semnalul era mai puternic. Dificultatea cu dronele cum a fost cazul ieri este că radarele normale nu le văd. Trebuie alte echipamente cu o rază mai mică în jurul lor care să detecteze dronele maritime.

Ați primit în ultimele ore lămuriri clare referitoare la misiunea acelor drone ucrainene? Ele au fost bruiate și rusii au putut prelua sau pur și simplu a făcut de două ori stânga și a ajuns langa terminalul petrolier?

Diferitele imagini pe care le/am vazut nu au o baza factuală. Orice traseu pe care îl vedeț desenat nu au o bază reală. De asta am zis că avem nevoie de 7-10 zile să aflăm. Există niște info cu un grad de probabilitate, însă în acest moment nu vreau să avansez în ipoteze. Ce pot să spun este ca acele imagini pe care le-am vazut fie pe TV, fie pe reţele au nevoie de o confirmare faptică şi ea va fi făcută. Dificultatea ca şi în privinţa dronelor aeriene, principala dificulate vin din faptul ca tehnologia pe care toți o foloseam era pentru obiecte mai mari pentru care semnalul e puternic, dificultatea cu drone aeriene is navale e ca radarele normale nu le vad. de aceea nu putem spune care a fost traiectoria. Vă spun că există multe categorii de echipamente care permit detectarea acestor drone. Radarele cu care noi eram obisnuiți împotriva avioanelor nu sunt adaptate pentru drone. Și atunci trebuie să ai alte echipamente cu o raza mai mică în jurul lor care să detecteze dronele maritime.

Anchetă în desfășurare

Vi s-a spus de ce de la 6 până a explodat drona nu s-a știut că avea timer sau se va detona?

Ora la care partea ucraineană a comunicat este ora 10 când ni s-a spus că la 10.26 va exploda cum s-a întâmplat.

Ați vorbit cu președintele Zelenski?

Nu, dar o vom face. O parte din discuția pe care am avut-o înăuntru a fost despre elemente ale unui protocol care să funcționeze în situații ca aceasta.

Ați solicitat verificări pentru erori sau neglijențe?

E o anchetă în desfășurare. În discuția de azi au fost toți responsabilii structurilor naționale responsabile cu acest tip de elemente. Până acum nu văd vreo eroare umană. Este o chestiune care ține de o tehnologie nouă la care ne adaptăm prin înzestrarea pe care sper că o facem mai repede.

Ce instituție trebuia să depisteze drona maritimă din Portul Constanța?

Teoretic, pentru acest perimetru ar fi trebuit ca portul Constanța să aibă echipamente care să vadă orice obiect neidentificat care intră în raza sa. Cum v-am spus, este o tehnologie nouă și trebuie să ne adaptăm cu toții.

Dacă astăzi o dronă ajunge în portul Constanța suntem pregătiți să o distrugem?

Vom acționa ca ieri. Foarte repede vin tehnicieni, foarte repede IGSU va scoate oamenii din zona afectată. Dacă va exista timp fizic suficent drona va fi scoasă și dusă într-un port militar. Eu sper, însă, că și prin echipamente suplimentare și prin patrularea suplimentară și prin protocolul cu Ucraina să nu avem drone eșuate la țărm.

Este pregătită România după patru ani de când a început războiul în Ucraina?

România se adaptează la aceste noi tehnologii cum toți aliații noștrii o fac.

Personal sunteți mulțumit de cum au acționat instituțiile militare sau civile?

Pe datele pe care le am azi, sunt relativ mulțumit pentru că am fost într-un pericol și nu au fost victime.

Știre inițială: Potrivit Administraţiei Prezidenţiale, la şedinţa care va avea loc la sediul Brigăzii 243 Radioelectronică şi Observare (BREO) "CALATIS" din Constanţa vor participa reprezentanţi ai principalelor instituţii cu atribuţii în domeniul securităţii şi apărării naţionale.

În cadrul reuniunii vor fi analizate circumstanţele incidentului, implicaţiile acestuia asupra securităţii naţionale şi regionale, precum şi măsurile necesare pentru întărirea capacităţilor de supraveghere, prevenire şi răspuns la ameninţările din zona Mării Negre, a informat Administraţia Prezidenţială.

Alarma s-a dat vineri la 06:20 dimineaţa: drona marină a fost reperată de o navă ARSVOM în larg. Cumva, bomba a ajuns nestingherită până în Dana 78, unde s-a blocat între nişte balize. Au trecut patru ore până când autorităţile române au aflat că drona marină urmează să se autodistrugă.

"În jurul orei 10 autorităţile ucrainene au informat autorităţile române că au pierdut controlul a patru drone şi că într-un timp foarte scurt urmează ca drona care este în portul civil constanţa să explodeze", a declarat Radu Miruţă, ministrul interimar al Apărării.

Patru ore în care doar o minune a făcut să nu avem parte de o tragedie. Autorităţile române au bâjbâit, parcă fără să înţeleagă pericolul. "Dimineaţă era considerat că situaţia este sub control. Că există risc de explozie l-am aflat la câteva minute înainte să explodeze. Chiar când vorbeam cu domnul prefect, domnul prefect îmi spune uitaţi, că a explodat acum, că am auzit bubuitura. Era timpul foarte scurt", a declarat Raed Arafat, şeful DSU.

Explozia a fost atât de puternică încât s-a auzit în tot oraşul. Când apele s-au liniştit, nimeni nu vrea să-şi asume răspunsul la întrebarea: cum a fost posibil aşa ceva? "Responsabilitatea monitorizării traficului naval în Marea Neagră este în competența Autorității Navale Române", susţine MApN.

"Era inevitabil să se întâmple aşa ceva. Faptul că nu au luat în calcul acest lucru este un risc pe care şi l-au asumat. Avem instituţii, dar nu avem capacitate de reacţie. Avem, de fapt, o extraordinară încetineală. Cred că este şi o lipsă de decizie", a declarat Cristian Pîrvulescu, analist politic.

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Forţele Navale Ucrainene au explicat că drona marină a ajuns din greşeală în Portul Constanţa, din cauza bruiajelor ruseşti. Dacă nu s-ar fi oprit din drumul ei, drona maritimă ar fi putut ajunge foarte uşor în apropierea unui depozit de petrol în care erau sute de litri de combustibil. Şi tot pe traiectoria ei se afla şi un mare operator portuar care avea înmagazinate sute de kilograme de azotat de amoniu.

"Pe partea marină, cel puţin pentru mine, e un subiect nou. Dar voi avea mâine o discuţie cu instituţiile responsabile ca eu însumi să înţeleg foarte bine contextul, echipamentele, eventuale lipsuri pe care le avem", a declarat Nicuşor Dan, preşedintele României.

"Ambasada Rusiei în România aduce la cunoștința opiniei publice românești faptul că este vorba despre vehicule maritime fără pilot ucrainene, utilizate de regimul de la Kiev pentru comiterea de acte teroriste împotriva navelor civile și pentru crearea unor amenințări la adresa siguranței navigației în Marea Neagră. Orice încercări de a asocia, direct sau indirect, aceste drone cu Rusia și de a atribui acesteia responsabilitatea pentru incidentul respectiv sunt lipsite de orice temei", se arată în comunicatul Ambasadei Rusiei la Bucureşti.

Liderii europeni acuză Rusia pentru incidentul de azi şi îşi reafirmă solidaritatea cu România. Rusia neagă, bineînţeles, orice implicare. Incidentul de astăzi vine la o săptămână după ce o dronă rusească a izbit un bloc de locuinţe din Galaţi şi a rănit o mamă şi pe fiul acesteia de 14 ani.