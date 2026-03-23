Video Președintele Nicușor Dan anunță candidatura lui Dacian Cioloș pentru o funcție internațională

Dacian Cioloş, fost comisar european, este candidatul României pentru funcţia de Secretar General al Organizaţiei Internaţionale a Francofoniei.

de Redactia Observator

la 23.03.2026 , 17:35
Anunţul a fost făcut luni de preşedintele Nicuşor Dan, la evenimentul organizat cu prilejul Zilei Internaţionale a Francofoniei.

"În prezent, pentru funcția de Secretar General al Francofoniei există doi candidați, care provin din aceași regiune geografică, Africa Centrală. Faptul că avem o competiție e un semn bun, semn de democrație, semn de vitalitate, de interes al statelor și guvernelor membre pentru viitorul francofoniei. În acest context, credem că apariție unei noi candidaturi poate aduce o opțiune suplimentară și mai ales poate stimula o dezbatere necesară despre viitorul organizației. Pentru toate aceste elemente, dar și pentru rolul important pe care țara noastră îl are în cadrul francofoniei, am plăcerea să vă anunț că avem în vedere implicarea României în această competiție, prin lansarea oficială a unei candidaturi, candidatura domnnului Dacian Cioloș, fost prim-ministru și fost Comisar European pentru Agricultură. Este o opțiune care vine dintr-o regiune care nu a mai dat până acum un Secretar General al Organizației Internaționale a Francofoniei, este o opțiune cu vocația de a reuni, este o opțiune constructivă și orientată spre viitor", a declarat președintele Nicușor Dan, în cadrul evenimentului.

